O ano mais complicado de Travis e Jason Kelce pode levar à aposentadoria: Taylor Swift e Kylie vão comemorar?

Travis Kelceo Chefes de Kansas City‘ star tight end, passou por uma mudança notável em sua vida profissional e pessoal desde seu relacionamento com a sensação pop Taylor Swift começou.

Além do desempenho da equipe, KelceAs estatísticas individuais desta temporada levantaram sobrancelhas. Com uma média de 11,2 jardas por jogo até a semana 14, é o recorde mais baixo desde que ele entrou na NFL.

O Chefesjuntamente com Kelcepareceu mascarar este declínio nos números enquanto Rápido esteve presente, contribuindo para as vitórias. No entanto, a recente perda para o Contas expôs desafios subjacentes para o Chefesindicando uma potencial crise para a equipe.

Aposentadoria virá em breve?

Adicionalmente, KelceA vida pessoal também pode estar passando por mudanças. Seu irmão mais velho, Jason Kelceque joga pelo Filadélfia Eagles, está pensando em se aposentar e esta pode ser sua última temporada. Ambos os irmãos têm falado abertamente sobre o desgaste físico de jogar futebol e os desafios que isso representa para seus corpos.

Com Jasão aos 36 anos e Travis aos 34 anos, levanta questões sobre quanto tempo continuarão a navegar no exigente mundo do futebol profissional.

“Eu estava observando ele [Travis] Aí estava aquele Hail Mary (contra o Green Bay), e eu estava pensando que ele poderia estar quase terminando”, disse um GM da NFL ao Athletic.

“Eu digo que entendo que ele tem sido produtivo às vezes este ano. Mas você sabe qual é o primeiro sinal de declínio para um jogador como Travis Kelce é? Que ele não é o mesmo jogador no final da temporada. Isso significa que seu corpo não está se recuperando.”