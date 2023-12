O ano terrível de Todd Boehly no Chelsea: do fracasso esportivo à devassidão ilimitada

EUSe há uma equipe que teve um ano para esquecer, é Chelsea. Um clube que, longe de brilhar pelas suas façanhas futebolísticas, tornou-se conhecido pelos seus fracassos dentro e fora de campo. Eles conseguiram gastos recordes no mercado de transferências, com jogadores que não atingiram o nível, em contratos de longo prazo.

Todd BoehlyO clube não conseguiu se classificar para as competições europeias na temporada passada e na temporada 2023-2024 está no caminho certo para repetir o feito. Maurício Pochettino assumiu de Frank Lampard no verão, com a missão de devolver o Chelsea ao topo. O argentino tem muito trabalho pela frente, desde que tenha tempo.

Os números de uma equipe em crise

Com a derrota em Molineux contra Lobos (24/12), a equipa de Pochettino já perdeu 19 vezes no Liga Premiada em 2023. Nenhum outro time da primeira divisão inglesa perdeu mais vezes nestes 365 dias. Números que deixaram os Blues sem futebol europeu. Na verdade, no velho continente, apenas três equipas das cinco grandes ligas acumularam registos piores do que o Chelsea este ano: Almería com 24 (último lugar em Espanha); Werder Bremen com 20 (13º na Alemanha) e Empoli também com 20 (19º na Itália).

Chelsea na Premier League 2022-2023

44 pontos

12º na classificação

38 gols marcados

47 gols contra

11 vitórias (29%)

11 empates (29%)

16 derrotas (42%)

Havertz (7) artilheiro

Ziyech (3) mais assistências

Foi um 2023 marcado pela instabilidade em praticamente todas as áreas, a começar pelo banco de reservas. Três meses antes do final do ano passado (09/07/22), Thomas Tuchel foi demitido do cargo. Lugar que foi ocupado pelo então promissor Graham Potter. Foi uma nomeação emocionante, dados os resultados de Potter em Brighton. Ele conseguiu 32 jogos, com 12 vitórias, oito empates e 12 derrotas, além de duas eliminações na copa. O clube liberou seus serviços em 2 de abril de 2023.

Seu lugar foi ocupado por Bruno Saltor, interinamente, em jogo único (0-0 vs Liverpool). Numa decisão controversa, Frank Lampard assumiu o comando de uma equipa que estava sem leme, pelo menos até ao final da temporada. O resultado foi um 12º lugar na Premier League e um Liga dos Campeões eliminação nas quartas de final (Dortmund). Um total de quatro gestores em 2023: Graham Potter, Bruno Saltor, Frank Lampard e Mauricio Pochettino.

Maurício Pochettino

Chelsea na Premier League 2023-2024

28 pontos

10 qualificados

34 gols marcados

31 gols contra

8 vitórias

4 empates

8 derrotas

Palmer (8) artilheiro

Palmer (4) mais assistências

A derrota contra Vila Aston (0-1) no final de setembro certificou o pior início dos Blues na era Premier League: 5 pontos em 18 possíveis. Para ser exato, o pior início do Chelsea em 45 anos, desde 1978. Não são apenas os números , são as sensações. Os jogadores em que o clube londrino apostou fortemente estiveram, e estão, a anos-luz de distância do seu nível.

Os gostos de Sterling, Mudryk, Caicedo, Nkunku e Enzo Fernández não corresponderam aos seus preços. Além disso, as lesões também têm sido a tendência dominante no Chelsea. Robert Sanchez, Reece James, Fofana, Chilwell, Cucurella, Chalobah, Enzo, Ugochukwu e Chukwuemeka todos sofreram infortúnios em 2023.

Os ‘reis’ do mercado

Todd Boehly é um grande empresário, como coproprietário da Los Angeles Dodgers e acionista da Lakers. Juntamente com Behdad Eghbali (Clearlake Capital), Mark Walter e Hansjoerg Wyss comprou o Chelsea a Roman Abramovich por 5 mil milhões de dólares, na maior aquisição de um clube de futebol da história.

Em 2023 houve um claro antes e depois no que diz respeito ao mercado. Todd Boehly sacou seu talão de cheques no último mercado de inverno e gastou a torto e a direito: 329 milhões em sete jogadores.

Todd Boehly

Mudryk, 22 anos, 70 milhões. Contrato até 2031.

Badiashile, 21 anos, 38 milhões. Contrato até 2030.

Madueke, 20 anos, 35 milhões. Contrato até 2030.

David Datro Fofana, 20 anos, 80 milhões. Contrato até 2029.

Andrey Santos, 18 anos, 12 milhões. Contrato até 2030.

Enzo Fernandez, 22 anos, 121 milhões. Contrato até 2031.

Malo Gusto, 19 anos, 30 milhões. Contrato até 2030.

A cobertura do bolo

Enzo custou ao Chelsea colossais 121 milhões de euros. É a contratação mais cara da história dos mercados de inverno. Mas para Boehly, não foi suficiente. Ele gastou outros 133 milhões de euros com Moises Cicedo, de Brighton, depois de rejeitar o Liverpool para se juntar ao time de Pochettino. Nada mais nada menos que a quinta transferência mais cara da história do esporte.

Como se não bastasse, estava chegando o mais recente impulso de um clube desprovido de qualquer conhecimento futebolístico: Cole Palmer. Um meia-atacante de 21 anos que até recentemente era um rival direto Cidade de Manchester. Mais 50 milhões de euros para completar um 2023 recorde.

Um mercado de verão com gastos aproximados de 500 milhões de euros. Somados aos 329 do mercado de inverno, dá um total de 829 milhões de euros em 365 dias (2023). Em outras palavras, o Chelsea gastou 2,27 milhões todos os dias durante 12 meses.

O projeto do Chelsea está agora nas mãos de Mauricio Pochettino e dos seus jogadores, que têm a oportunidade de dar a volta por cima e voltar a ser uma equipa de topo. Parece que uma filosofia clara está surgindo e um time está empenhado em dar o seu melhor, mas ainda não se sabe se isso criará a superequipe desejada.