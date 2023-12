O arrependimento de Jake Browning, do Bengals, pelos comentários de ‘vingança’ pós-jogo

Cincinnati Bengals quarterback Jake Browning expressou seu pesar pela forma como sua recente vitória contra o Minnesota Vikings se transformou em um “jogo de vingança” para ele. Após a vitória por 27-24, os comentários pós-jogo de Browning se tornaram virais quando ele olhou para a câmera do time e exclamou: “Eles não deveriam ter me cortado”, referindo-se aos Vikings que o dispensaram em 2021, após dois anos em seu esquadrão de treino.

Refletindo sobre o jogo, Browning compartilhou: “Acho que meu maior arrependimento foi que o jogo se transformou em meu jogo de vingança, quando na realidade houve tantas coisas envolvidas para conseguir essa vitória. Garantir que fosse reconhecido que não era apenas meu jogo de vingança; foi um ótimo vitória da equipe.”

Durante o jogo, Browning apresentou um desempenho impressionante, acertando 29 de 42 para 324 jardas, com dois touchdowns e uma interceptação. Ele enfatizou as contribuições de seus companheiros e também reconheceu seus próprios erros que impactaram o jogo.

Em um esforço para desviar o foco de si mesmo, Browning expressou sua crença de que os zagueiros recebem muito crédito e culpa pelos resultados dos jogos. “Não é que eu não esteja jogando bem”, explicou. “Eu só quero ter certeza de que é destacado que há muita coisa envolvida nisso e que o aspecto da equipe não se perde”.

Os companheiros de equipe de Browning o apoiam

Apesar da tentativa de Browning de redirecionar a atenção, seus companheiros entenderam o significado da vitória para ele. Canto Mike Hiltonque assinou com o Bengals em 2021 depois de jogar quatro temporadas com o Pittsburgh Steelerscomentou: “De um cara com experiência como essa, eu sei de onde ele vem e o quanto aquela vitória significou para ele. Queríamos conseguir aquela para ele.”

Olhando para frente, Browning expressou seu desejo de superar o jogo dos Vikings, reconhecendo a natureza humilhante da NFL. Enquanto os Bengals se preparam para enfrentar os Steelers no sábado, tanto Browning quanto Hilton enfatizaram a importância de focar na competição contra seu rival AFC North.

A vitória sobre os Vikings pode ter tido um significado pessoal para Browning, mas como ele e seus companheiros aguardam ansiosos os próximos desafios, seu foco coletivo permanece no trabalho em equipe e na competição dentro de sua divisão.