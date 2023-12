O ataque implacável de Colby Covington a LeBron James por causa de um erro no Hino Nacional

EDesde que Colby Covington decidiu assumir uma nova personalidade no mundo do UFC, ele assumiu como missão se tornar o americano mais amante do MAGA possível. Seu plano é tornar-se a imagem de tantos americanos que se identificam com essas ideias e esse modo de vida. Como tal, ele naturalmente desenvolveu inimigos que se opõem a essas ideias não apenas no UFC, mas também em todos os esportes. Um desses inimigos é Lebron James, a lenda da NBA foi atacada por Covington mais de uma vez. Levando ate UFC 296o desafiante dos meio-médios que está prestes a disputar o título contra Leon Edwards foi questionado sobre um vídeo que está circulando online.

LeBron James desrespeitou o Hino Nacional?

O vídeo em questão é Lebron James entrando na arena onde a USC está prestes a jogar enquanto o Hino Nacional dos Estados Unidos está jogando. Em vez de se levantar para o hino, James é visto sentado e supostamente não respeitando o hino. Mas esse é um procedimento padrão para LeBron James, ele entra em qualquer evento durante o hino para causar o mínimo de agitação possível. No entanto, um repórter perguntou a Colby o que ele pensa sobre isso para obter uma reação típica dele. Covington não decepcionou ao dizer: “Se você odeia tanto a América e não gosta deste país que lhe deu um bilhão de dólares, deixe-o. Ou venha negociar comigo. Vá para a China. Vá para essas fábricas exploradoras que você emprega. todos esses trabalhadores e usar essas mulheres e pagar-lhes centavos por dólar para ganhar seus milhões. Foda-se você, LeBron James. Você é um covarde. Você é um covarde covarde e um b—- .”

Donald Trump colocará o cinturão em Covington se ele vencer

Durante essa mesma conferência de imprensa, Covington também revelou o ex-presidente Donald Trump estará no evento e colocará o cinturão em Colby caso ele derrote Leon Edwards durante sua luta. Esse foi um pedido expresso do lutador a Dana White, que tem relação próxima com o ex-presidente. Se sua intenção é causar uma impressão duradoura antes dessa luta, Colby Covington conseguiu o que queria com seu ataque a LeBron James e sua confissão ao ex-presidente Donald Trump. É altamente improvável que James responda a isso, embora permaneceremos vigilantes caso ele o faça.