O ator de ‘Home Alone’ Ken Hudson Campbell agradece aos fãs pelos votos de boa sorte em meio ao susto do câncer

Filha de Ken, Michaela criou uma página GoFundMe para ajudar a cobrir suas contas médicas… postando uma atualização de Natal sobre sua condição escrita pelo próprio homem com uma foto sorridente dele com um chapéu de Papai Noel.

Caso você tenha esquecido, a imagem sorridente do Papai Noel de Ken foi uma homenagem, é claro, ao seu papel como Kris Kringle no filme “Home Alone” de 1990.

Ken escreveu que ficou “além da imaginação com sua generosidade e votos de felicidades”, ao mesmo tempo que ofereceu a seus fãs um “Feliz Natal e Feliz Tudo”.

Segundo Michaela, Ken foi diagnosticado com câncer em outubro, depois que um tumor começou a crescer na parte inferior de sua boca. Como Ken perdeu seu seguro SAG-AFTRA após a pandemia de COVID em 2022, eles foram forçados a iniciar o GoFundMe para arrecadar dinheiro para suas contas médicas.

Ele fez uma cirurgia há algumas semanas e removeu o câncer, e parece que Ken está com um humor muito melhor agora… e bem a tempo para as férias.

A propósito, seu GoFundMe obteve muito tráfego, acumulando mais de US$ 119.000 de sua meta de US$ 150.000 desde que a página apareceu pela primeira vez no início deste mês. Como informamos, vários de seus amigos famosos já contribuíram, incluindo Jeff Garlin, Tim Pradosdar Steve Carell.