O ator de ‘Home Alone’ Ken Hudson Campbell fazendo uma cirurgia para remover o câncer

Campbell – que também apareceu em outros clássicos adorados como “Groundhog Day” e “Armageddon” durante seus 35 anos de carreira – foi diagnosticado no final de outubro depois que um tumor “cresceu indescritivelmente na parte inferior de sua boca e começou a invadir seus dentes.”

Além disso, ele passará por cirurgia reconstrutiva e rodadas de radiação e quimioterapia… com um longo período de recuperação de 6 meses.

Infelizmente, Ken perdeu seu seguro de saúde SAG-AFTRA em janeiro de 2022 após a pandemia… e mesmo que ele tenha encontrado um novo seguro, ainda são esperados custos substanciais do próprio bolso – daí o GFM.

No momento em que este artigo foi escrito, atingiu um pouco mais de US$ 58 mil de sua meta de US$ 100 mil.