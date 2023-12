O campeão do UFC, Sean Strickland, condena Colby Covington por comentários

O campeão peso médio do UFC, Sean Strickland, deu uma resposta inflamada a Colby Covington em uma coletiva de imprensa antes da pesagem cerimonial do UFC 296.

Strickland fez uma pausa em uma acalorada briga verbal com seu adversário pelo título do UFC 297, Dricus Du Plessis, para arrastar Covington, que recebeu aplausos e vaias em uma entrevista coletiva na quinta-feira que se tornou brevemente violenta quando ele insultou grosseiramente o falecido pai do campeão meio-médio Leon Edwards.

“Vocês são fãs de Colby aqui? Levantem as mãos”, ofereceu Strickland. “Gente, deixe-me contar alguns fatos sobre Colby. Colby é um pedaço de merda.”

Du Plessis tentou redirecionar a conversa para a luta deles, que será a atração principal do UFC 297, no dia 20 de janeiro, em Toronto. Mas Strickland interrompeu e continuou com seu discurso retórico.

“Não, não, não, vou explicar o que é Colby”, disse ele. “Se você conhece Colby em um nível pessoal, ele está superando todo mundo que ele conhece, e eu considero Colby um insulto pessoal para mim, porque os republicanos de Trump, vocês são meu povo , os operários. Vocês são meu pessoal, e vocês têm caras como Colby vindo aqui e assumindo a bandeira quando ele não dá a mínima para vocês.

“E ele zombando do pai de Leon, essa é a maior merda que você pode fazer. Esse é o maior movimento c *** que você pode fazer. A mãe de Leon – pai, cara bom, cara mau, não importa – ela criou um menino para ser um homem de merda, para ganhar um título, para ser um homem bom e um O verdadeiro americano de merda o aplaudiria por isso. Eles não iriam derrubá-lo por isso. S

“Ah, só para você saber, Colby é um falso, idiota, e se ele estivesse aqui ao meu lado, a única coisa que ele faria seria ligue para o 911, porque ele é a definição de f ***** b ****.

Covington acertou vários golpes em Strickland durante o media day de quarta-feira do UFC 296, chamando a atenção para seus comentários sobre as mulheres e prevendo uma luta fácil caso elas se encontrassem no octógono. No início de sua carreira no UFC, Strickland lutou no peso meio-médio, mas depois subiu para o peso médio, onde conquistou o título com uma vitória massiva sobre o ex-campeão Israel Adesanya.

Strickland não demorou muito em Covington, já que Du Plessis deu-lhe muito o que lidar no microfone. Ele explodiu em insultos depois que o desafiante ao título sul-africano trouxe seu passado de abusos para a conversa, e a segurança do UFC o impediu de um confronto promovendo a luta.

Covington e Strickland compartilham a reputação de ofender e divertir os fãs. Mas até Strickland repetiu outros lutadores que disseram que Covington cruzou a linha em seus ataques mais recentes.