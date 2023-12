O comportamento egoísta de Draymond Green mais uma vez custou a vitória aos Warriors

Draymond Verde sujo Chet Holmgren em uma tentativa de 3 pontos faltando 7,7 segundos para o final do jogo na noite de sexta-feira no Paycom Center como o Guerreiros do Golden State Liderou o Trovão da cidade de Oklahoma 118-115.

Holmgren, 21, acertou todos os três lances livres para empatar a disputa em 118 e forçar a prorrogação após Stephen Curry errou uma cesta de 3 pontos na campainha. Thunder venceu por dois pontos no OT. Esta não é a primeira vez que o comportamento egoísta de Green custa uma vitória aos Warriors.

Stephen Curry espera que Draymond Green não caia mais em “absurdos”Roberto Ortega

Green, 33, foi suspenso por cinco jogos por asfixia Rudy Gobert em uma derrota em novembro para o Os Timberwolves de Minnesota. Os Warriors fizeram 2-3 durante sua ausência.

Após o retorno de Green contra o Reis de Sacramentoele mais uma vez recebeu uma falta técnica, e o técnico do Warriors Steve Kerr falou sobre como isso deu ao oponente impulso para vencer o Golden State.

“Ele tem que aproveitar esse poder”, disse Kerr. “Fiquei desapontado ontem à noite por ele ter conseguido aquela tecnologia, reação à falta depois, porque o ímpeto realmente balançou a favor de Sacramento depois disso.

Thunder merece crédito pela vitória contra Warriors

Embora Green tenha feito falta em Holmgren no momento decisivo para o novato do Thunder forçar OT definitivamente deu uma vitória ao OKC, eles também merecem muito crédito por derrotar os Warriors pela terceira vez consecutiva em quatro jogos este ano. Eles não se enfrentarão mais na temporada regular.

Shai Gilgeous-Alexander marcou 38 pontos para conquistar a vitória por 138-136 na prorrogação, Jalen Williams somou 28 e Holmgren contribuiu com 21 pontos.

Curry marcou 10 de seus 34 pontos na prorrogação, enquanto Klay Thompson somou 22, e Green fez 12 pontos e 13 assistências antes de cometer uma falta.

Os guerreiros agora visitarão o Fênix Sóis na terça-feira e um dia antes do Thunder receber o Jazz de Utah.