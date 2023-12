O contrato recorde de 325 milhões de dólares de Yoshinobu Yamamoto é criticado por Josh Reddick

Tele ex- Houston Astros jogador, Josué Reddickbateu o Los Angeles Dodgers pela sua decisão de pagar Yoshinobu Yamamoto US$ 325 milhões ao longo de 12 anos, com base no fato de o jogador japonês não ter experiência comprovada na Liga Principal de Beisebol.

Depois de atuar na liga Nippon Professional Baseball, onde rapidamente se estabeleceu como a força de arremesso dominante, e então assinou com o Dodgers em 21 de dezembro, optando por deixar passar tanto o Mets de Nova York e Ianques de Nova Iorque.

“Como você dá a um cara US$ 325 milhões sem nunca lançar um lance na MLB?” Reddick perguntou no Twitter, agora conhecido como X.com, antes de concordar com um comentarista que disse “O beisebol está arruinado”.

No Japão, no ano passado, Yamamoto teve 16 vitórias e seis derrotas em 23 partidas em 2023, registrando um ERA impressionante de 1,21 enquanto mantinha suas credenciais de arremessador.

Ele, anteriormente, ganhou o equivalente ao CY Young Award, foi eleito MVP em três ocasiões e ganhou a Tríplice Coroa (líder da Liga em vitórias, eliminações, ERA) por três anos consecutivos, a única pessoa na história profissional a fazê-lo.

Reddick acusado de traição

Reddick foi solicitado a explicar como ele poderia justificar chamar o beisebol de “arruinado” pelo acordo, considerando seu papel no 2017 Houston Astros escândalo de trapaça que fez com que a franquia ganhasse a World Series, mas fosse multada.

O rebatedor atingiu o recorde de sua carreira, 0,314, em 134 jogos da temporada regular, mas caiu na pós-temporada, e ele afirmou que não deveria se desculpar por seu papel em enganar o beisebol e seus fãs.

“Por que eu iria me desculpar?” Reddick acrescentou em X. “Quando eu sei que outras equipes estavam fazendo a mesma coisa? Eles não se desculparam comigo.”

Sua melhor campanha na carreira veio depois do Astros foram descobertos roubando sinais de arremessadores e apanhadores antes de retransmiti-los para o banco de reservas.

O banco de reservas emitiria então um ruído codificado para alertar o rebatedor sobre que tipo de arremesso deveria ser feito, o que lhe dava uma vantagem.