O culpado por trás da temporada sombria dos Chargers revelou: O que temos feito não tem sido bom o suficiente

EUFaz apenas quatro dias desde o Carregadores de Los Angeles demitiu o técnico em apuros Brandon Staley e gerente geral de longa data Tom Telescocom muitos ao redor NFL intensamente curioso sobre o que a franquia fará a seguir após uma temporada de 2023 amargamente decepcionante.

O Parafusos‘O próximo grupo de cérebros terá escolhas difíceis a fazer sobre uma lista cara que teve um desempenho inferior às expectativas. Torcedores e analistas têm debatido se a culpa é dos jogadores ou se a combinação técnico-gerente geral estava por trás Orecorde de 5-9. Mas outra fonte esta semana assumiu a responsabilidade pela temporada desastrosa, que atingiu um novo mínimo durante a derrota por 63 a 21 da última quinta-feira para o Invasores de Las Vegas.

Pensamentos polêmicos de Al Michaels sobre mostrar Taylor Swift durante os jogosParker Johnson

Spanos assume a culpa

O Carregadores franquia pertence ao Família Spanos desde 1984. Reitor Spanos continua sendo o proprietário principal, mas o controle diário da equipe foi cedido aos filhos John e AG Foi John Spanos esta semana quem assumiu a culpa pelo fracasso Staley era – e discutimos o que os Bolts precisam fazer para melhorar.

“Tudo começa com propriedade, então acho que, em última análise, somos responsáveis ​​por tudo”, disse Spanos, o presidente da equipe. “Quando olhei para essas duas últimas contratações, fizemos algumas coisas boas. Não chegamos onde queríamos, mas sei que todos vamos aprender com isso, e vamos fazer ainda melhor da próxima vez.”

Os dois últimos treinadores dos Chargers, Staley e Anthony Lynncada um guiado Os anjos aos playoffs apenas uma vez em seu mandato. Os Bolts não venceram o AFC Oeste desde 2009 e não disputa um campeonato de conferência desde 2007. Mas a presença do quarterback da franquia Justin Herbert – e uma localização ideal no subúrbio de Los Angeles – significa que o trabalho deve ser atraente até mesmo para os treinadores de maior perfil, como Michigande Jim Harbaughele próprio um ex-quarterback do Chargers.

Há uma reconstrução no horizonte?

Os Chargers estão projetados em quase US$ 35 milhões acima do teto salarial em 2024, quando Herbertoa extensão de cinco anos do time entra em ação. Isso significa que quem assumir a diretoria terá decisões difíceis a tomar sobre alguns dos melhores jogadores do time, como o wide receiver Keenan Allen e correndo de volta Austin obrigado – que já parece que se vê usando outro uniforme no próximo ano.

Uma lista cara com teto baixo parece um bom candidato para uma reconstrução. Mas os Chargers têm um estádio de três anos para encher e correm o risco de ficar ainda mais para trás. Carneiros no enorme mercado de mídia de Los Angeles, tornando uma desmontagem completa intragável. E Spanos indicou que não haverá restrições ou limitações sobre o que a franquia fará a seguir.

“O compromisso de vencer e o compromisso de fazer o que for preciso para chegar lá está mais forte do que nunca e realmente não vacilaremos”, disse ele.