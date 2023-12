O Detroit Pistons e seu firme compromisso de ser um dos piores times da história da NBA

ROs processos de construção muitas vezes sacrificam várias estações. Construir algo do nada, com jovens jogadores talentosos mas inexperientes, leva tempo, mas o resultado é muitas vezes semelhante.

Alguns conseguem, outros não, mas pelo menos tentam. Parecia que este seria o ano, mas não foi o caso no Pistões Detroit.

A nova NBA está com problemas? Austin Rivers apresenta pontos fortes sobre seu futuro

O Pistõesdepois de vários anos no deserto, aguardavam a temporada com esperança.

Um ano difícil para os Pistons

A consistência de Cade Cunninghamo domínio de Jalen Durena chegada de Ausar Thompson, Monty Williams no banco, o surgimento gradual do Ivey… as peças pareciam se encaixar. Mas foi uma miragem.

Acumulou 20 derrotas consecutivas. Eles não vencem desde 28 de outubro, há quase dois meses. De 2-1 a 2-21. Um drama tão inexplicável quanto inesperado. Ainda mais considerando a grande aposta Montyo treinador que assumiu o Fênix Sóis às finais de 2021 e que é atualmente o treinador mais bem pago da NBA.

O Pistões é o nono time na história da NBA a acumular pelo menos 20 derrotas consecutivas. O primeiro lugar está reservado para um clássico.

Bojan Bogdanovic e Jaden Ivey tentam bloquear uma bandeja de Tyrese Haliburton (Pacers).Carlos OsórioLAPRESSE

O Seis não conseguiu vencer em 28 jogos consecutivos, encadeando as temporadas de 2014 e 2015.

O recorde de derrotas consecutivas em uma única temporada pertence a Cleveland (2010/11) e Filadélfia (2013/14), ambos com 26, empatados na segunda colocação.

O quarto lugar vai para o Cavaliers de Cleveland, com 24 entre 1981/82 e 1982/83. Em quinto lugar, um empate triplo entre o Grizzlies de Vancouver (1995/96), Nuggets de Denver (1997/98) e Charlotte Bobcats (2011/12), com 23. Em oitavo lugar, o Pistões eles próprios, com 21, entre 1979/1980 e 1980/1981.

Em nono lugar, estes Pistões estão amarrados com o Seis de ’72/73, o Independentes de ’93/94, o Knicks de Nova York entre 1984/85 e 1985/86, o Tosquiadeiras de 1993/94 e 94/95 e o Foguetes Houston 2020/21. Todos eles com 20.

Olhando para trás, para os jovens, Cade Cunningham pode ser uma das melhores notícias.

As lesões não nos deixaram ver o jogador que brilhou Estado de Oklahoma e foi o número 1 em seu Draft com solvência. Agora, mais saudável do que nunca, ele mostra porque está a caminho de se tornar uma estrela na liga. Isso se a equipe estiver com ele, claro.

O técnico do Pistons, Monty Williams, é o mais bem pago da NBA.Carlos OsórioLAPRESSE

Ausar Thompson e Jalen DurenO início da temporada foram os outros brotos verdes.

O primeiro, escolhido em quinto lugar geral no verão passado, tem um físico sobre-humano e aspira ser um defensor de elite (e mais) na NBA. Este último, de 19 anos, teve vários jogos com mais de 15 pontos e mais de 15 rebotes. Mesmo assim, eles não conseguem vencer.

Podem ser acusados ​​de inexperiência mas o retorno de uma das peças mais cobiçadas do campeonato Bojan Bogdanovic, convida a pensar que este projeto deve ser de curto prazo. O tempo do croata em Detroit está contado e o Pistões pode conseguir um bom resultado para ele.

Eles não são os únicos lutando

O Pistões não estão totalmente sozinhos. Victor Wembanyamade incentivo de São Antônio estão há 17 jogos sem vencer. Isso os coloca em empate com outras equipes pela 28ª pior seqüência de derrotas na história da NBA.

O San Antonio começou com 3-2, aumentando as esperanças do francês, mas parece que essa esperança não se traduziu em resultados.

Atualmente estão com 3-19 anos, o que vai de encontro às expectativas para esta temporada. As 37 derrotas consecutivas em ambos os registros são as maiores da história da NBA em uma única temporada ao mesmo tempo.