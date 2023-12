O dezembro mágico de Luka Doncic que fez história na NBA

DDezembro confirmou uma realidade que já era conhecida, embora haja quem queira bloquear a realidade das suas mentes. Luka Doncic é um dos melhores do mundo e candidato semana após semana a NBA MVP.

Ele conseguiu 13 jogos com uma média de 37,4 pontos, 11,1 assistências, 8,9 rebotes, 1,1 roubos de bola e uma confiabilidade de arremesso alucinante: 48,8 TC, 38 por cento na faixa de três pontos e 80,2 em lances livres. Não houve nada semelhante em mais de meio século.

Literalmente porque existe apenas um precedente para um mês semelhante. Também foi em dezembro… mas em 1960. Oscar Robertson, à frente de seu tempo, fez pelo menos 35 pontos, 8 rebotes, 10 assistências e 10 jogos disputados. 63 anos depois, Doncic mudou a história.

“Ele é um dos melhores do mundo. Pelas estatísticas, como vimos no Natal com 50 pontos para juntar Bernard King ou Wilt Chamberlain, mas também pelo que faz na defesa e sem bola. Temos que encontrar uma maneira de garantir que ele esteja sempre confortável, tanto quando não está se sentindo bem quanto quando está descansando”, declarou Jason Kidd.

Luka Doncic puniu seus treinadores após fazer um chute impossível

O céu é o limite para Doncic

Para o Real Madrid jogador juvenil ainda não há limites. No jogo ele resolve tudo, é capaz de encontrar recursos para sair dos piores momentos de seus Mavericks. Em números, ele se junta apenas às figuras lendárias. Ele alcançou 10.000 pontos em 368 jogos. 10 menos que Lebron Jameso maior artilheiro da história desde a temporada passada, quando arrebatou o recorde de Wilt Chamberlain.

São números, mas Doncic está olhando para algo mais. O legado, a grandeza que vem com os títulos. Apenas nove anos desde seu primeiro troféu e prêmio de MVP. Ele lidera uma equipe Mavs que vence e continua trabalhando sem Kyrie Irving.

“Estou ansioso pelo seu regresso”, declarou o esloveno.

O elenco tem tudo para ser um candidato ao título com Doncic um jovem que parece um veterano Grant Williams e Dante Exum. Numa Conferência Ocidental sem uma força dominante clara, os Mavs terão muito a dizer.

Doncic estará pronto, embora a NBA o coloque em quinto lugar atrás Joel Embiid, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander na corrida de MVP, para desgosto de seus companheiros de equipe.

“Não sei por que ele não é o número 1. Ele carrega nosso time. Ele marca, rebate, dá assistência. Dividi o vestiário com muitos caras e ele é o cara mais fácil de fazer tudo”, explicou o companheiro de equipe. Markieff Morris.