O drama de Jordan Poyer com o álcool: eu ficava bêbado cinco dias por semana

Jordan Poyer, um jogador de destaque para o Notas de búfalocompartilhou abertamente sua luta contra o alcoolismo, esclarecendo a gravidade de seu consumo anterior antes de decidir parar de beber, há alguns anos.

Poyer’s jornada no NFL inclui passagens com o Águias e Marrons antes de finalmente encontrar estabilidade e sucesso com o Contas.

Taylor Swift chega ao jogo dos Chiefs e age como se os Bills não estivessem láParker Johnson

Em um perfil revelador produzido pelo The Athletic, Poyer revelou que no auge do alcoolismo consumiria uma pacote de seis IPAs em menos de 30 minutos.

Para quem não está familiarizado com o álcool, este é um feito físico impressionante, visto que os IPAs normalmente têm um teor alcoólico mais alto do que a cerveja normal ou light.

Seus hábitos de beber chegaram a um ponto em que ele passava regularmente por episódios de desmaio. Poyer reconheceu que, durante cinco semanas consecutivas, consumiu muito álcool diariamente.

A esposa de Poyer muitas vezes o encontrava em um estado lamentável

O impacto do seu alcoolismo estendeu-se à sua vida pessoal, afectando particularmente o seu casamento com Raquel Bush.

Ela tentou intervir removendo o álcool de sua casa, mas Poyer encontrou maneiras criativas de continuar bebendo.

“Eu o encontrava bebendo em lugares malucos, como embaixo dos armários do banheiro, escondido como uma criança”, Arbusto disse ao Atlético.

Poyer’s O ponto de virada veio quando ele decidiu enfrentar seu vício em álcool frequentando Alcoólicos Anônimos.

Desde então, mantém a sobriedade, compromisso que antecede o início da pandemia da COVID-19. Sua recém-descoberta dedicação a um estilo de vida sóbrio ficou evidente quando ele recusou uma injeção durante uma reunião de treino no início da pandemia, demonstrando sua resiliência e determinação em permanecer em um caminho mais saudável.

A jornada desde a luta contra o alcoolismo até alcançar a sobriedade é uma prova de Poyer’s força na superação de desafios pessoais e sua história é admirável.

Sua capacidade de mudar sua vida sem dúvida contribuiu para sua nova consistência em campo, e agora ele aproveitará os anos restantes de sua carreira em um bom lugar e ganhará muito mais dinheiro.

Porém, como acontece com qualquer atleta, é necessário que haja um esforço concertado para manter estes bons hábitos, principalmente porque o foco do dia-a-dia de ser jogador de futebol desaparece com a reforma.

Poyer esperamos ter o apoio da organização quando chegar a hora, entretanto, todo o seu foco está em permanecer sóbrio e ganhar um Super Bowl.