O efeito Taylor Swift está acabando? Chiefs perderam os dois últimos jogos em que o cantor compareceu

EUé fato que o Chefes de Kansas City estão passando por uma fase ruim. Treinador principal Andy Reid o time está com duas derrotas consecutivas, perdeu três dos últimos cinco jogos e nem seu amuleto da sorte parece estar mais funcionando.

Isso mesmo, o cantor Taylor Swift estava presente nas caixas em Estádio Ponta de Flecha no domingo à tarde, quando o namorado dela, Travis Kelceperdeu por 17 a 20 para o Notas de búfalomesmo com uma decisão polêmica que tirou o touchdown da vitória do Chefes final apertado.

Rápido também esteve presente no último domingo no Semana 13 jogo Cidade de Kansas perdeu de 19 a 27 em visita Green Bay Packers no Campo Lambeau.

O “Deixar pra lá” cantora já compareceu a seis Cidade de Kansas partidas desde que ela começou seu romance com Kelce. O saldo desses jogos é de quatro vitórias e duas derrotas.

A eficácia de Taylor Swift

Se ela fosse zagueiro ou treinador principal, Rápido pode-se dizer que tem um Média de vitórias de 0,667. O número é suficiente para uma temporada de vitórias, mas pode não ser suficiente para chegar ao pós-temporadamuito menos quando ainda faltam quatro semanas de atividades.

Os primeiros quatro jogos do vovó vencedora foram tantas vitórias para seu amado Kelce e os anfitriões comandados por Reid:

24 de setembro foi a primeira vez que ela foi vista em um Ponta de flecha suíte torcendo pelo Chefesque venceu o Ursos de Chicago 41-10, incluindo Travis Kelce aterragem. Em 2 de outubro ela viajou para East Rutherford para assistir Cidade de Kansas vencer o Jatos de Nova York 23-20 às Estádio MetLife. Naquela época, Travis estava sem sorte.

Em 12 de outubro, Rápido vi o Chefes vencer o Denver Broncos 19-8 em casa sem marcar por Kelce, cujo desempenho parecia não ser dos melhores. No dia 22 de outubro, venceram novamente em casa por 31 a 17 sobre o Carregadores de Los Angelescom um touchdown de Travis dedicado à Taylor.

Parece que o encanto acabou aí. Depois daquela boa corrida, Swift as próximas duas visitas ao camarote são as derrotas citadas. Não faltaram vozes dizendo que a cantora é uma distração para o time, principalmente Kelcemas isso pode não ser verdade.

Chefes perderam eficácia

Embora ninguém tenha conseguido apontar uma causa específica, a verdade é que Cidade de Kansas os receptores não tiveram seu melhor ano. Erros e passes perdidos são uma constante entre jogadores que, sem serem os melhores, faziam o seu trabalho.

Jogadores gostam Skyy Moore, Marquez Valdés-Scantling, Kadarius Toney e Rashee Rice parece ter um caso grave de “mãos de manteiga”, já que eles perderam passes do quarterback Patrick Mahomes que pareciam ser capturas seguras.

O defesa carregou o peso da equipe, mas o ofensa a falta de execução está começando a cobrar seu preço.

Independentemente de o chamado “Efeito Rápido” existe ou não, Reid e Mahomes terão muito trabalho pela frente se quiserem levantar o time e levá-lo de volta pelo menos à pós-temporada. Uma nova chegada ou uma nova vitória no Super Bowl será discutido mais tarde.