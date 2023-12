O ex-árbitro da WWE Earl Hebner nega rumores de roubo de mercadorias

euárbitro de luta livre clássico Conde Hebner revelou detalhes intrigantes sobre sua extensa carreira em seu novo livro, “Conde Hebner: A história oficial”.

O livro se aprofunda Hebnerno ramo do wrestling, oferecendo aos leitores uma visão interna da indústria.

Liv Morgan da WWE é presa na Flórida por posse de maconhaTwitter

Em uma entrevista recente com Steve Queda, Hebner compartilhou histórias cativantes, incluindo insights sobre o famoso ângulo do árbitro duplo com Hulk Hogan, Ted DiBiasee André, o gigante.

Hebner negou rumores de roubo de mercadorias

Uma revelação digna de nota da entrevista abordou os rumores em torno HebnerA saída de WWE.

Ao contrário da especulação de longa data sobre roubo de mercadorias, Hebner esclareceu que essas alegações eram falsas.

“Fui e fiz parceria com um cara e a mercadoria foi comprada das mesmas pessoas de quem a WWE os comprou”, Hebner disse.

“Mas o negócio todo era que quando Johnny trazido – quando a WCW entrou. Se você olhar para trás, muitos agentes começaram a desaparecer porque Johnny queriam usar seus agentes. E meu irmão era um agente. E ele estava Vicenteé o braço direito.

“Então, de qualquer maneira, a coisa toda era uma grande mentira sobre eu fazer as camisetas e tudo mais. Johnny me demitiu e porque queria se livrar do meu irmão. Foi assim que aconteceu.

“Por que eu desistiria de um emprego de 250 mil dólares por ano por uma camiseta de 12 dólares? indo.”