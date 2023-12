O ex-astro da NBA Charlie Villanueva está ‘grato’ por estar vivo após um assustador acidente de carro

Fvermes NBA estrela Charlie Villanueva abriu sobre o incidente de atropelamento que destruiu seu carro de luxo e o deixou “grato por ver outro dia”.

O jogador de 39 anos, que jogou pelo Milwaukee Bucks em sua carreira de 11 temporadas na NBA, se envolveu em um incidente assustador quando outro carro bateu na traseira de seu Mercedes G Wagon.

O ex-astro do basquete estava viajando com sua esposa Lalá quando o perpetrador os atingiu por trás antes de supostamente fugir do local sem ser detectado.

Felizmente, não houve mortos ou feridos graves como resultado do acidente, mas Vilanueva e sua esposa sofreram ferimentos no pescoço e nas costas devido ao impacto.

Charlie Villanueva vítima de atropelamento

Em um videoclipe enviado às redes sociais na noite de quarta-feira, Vilanueva mostrou os extensos danos em seu carro e admitiu que tiveram sorte de escapar sem ferimentos significativos.

“Se você está se perguntando o que aconteceu, minha esposa e eu fomos atropelados por outro carro, e a parte maluca é que quem me bateu decidiu fugir”, disse. Vilanueva escreveu no Instagram.

“Dor no pescoço, dor nas costas, carro bagunçado, estamos gratos por ver mais um dia. Nossas vidas não podem ser substituídas, mas o veículo pode.”

Vilanueva louvou a Deus por mantê-los seguros e enviou uma mensagem de esperança aos seus 183.000 seguidores antes do Ano Novo.

“2023 está apenas nos preparando para 2024,” Vilanueva disse. “Então, para aqueles que 2023 foi um ano difícil, um ano de luta, agradeçam e não desistam, porque assim que saírem da tempestade, verão o seu verdadeiro poder.”

Vilanueva jogou para o Toronto Raptors, Milwaukee Bucks, Detroit Pistons e Dallas Mavericks durante sua estimada carreira antes de se aposentar do esporte em 2016.

O pai de dois filhos passa hoje a reconstruir casas como incorporador. Ele também é porta-voz da NAAF (Fundação Nacional de Alopecia Areata), pois tem uma doença de pele autoimune conhecida como alopecia universalis, que impede o crescimento de pelos no couro cabeludo.