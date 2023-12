O ex-gigante de Nova York Derrick Ward é preso sob suspeita de vários roubos

Derrick Wardque venceu o Super Bowl com o New York Giants em 2008, foi preso em Los Angeles após acusações de uma série de roubos cometidos na área.

O ex-running back profissional teria como alvo empresas locais, como postos de gasolina em sua cidade e estado natal, embora não usasse arma. Ele obteve seus roubos usando seu corpo de 6 pés e 230 libras para intimidar os funcionários e fazê-los lhe dar o que ele queria, supostamente.

Sua fiança foi fixada em US$ 250.000, de acordo com o TMZ. O jogador de futebol supostamente ganhou um patrimônio líquido de US$ 3 milhões de acordo com celebsagewiki.com em 2021. Se ele mantivesse esse poder financeiro, isso sugeriria que o dinheiro não foi uma motivação para os roubos, se ele os cometeu.

Vitória de Ward no Super Bowl

Ala fez parte do time do Giants que conquistou o título em 2008 contra Tom Brady e Patriotas da Nova Inglaterra de Bill Belichickembora ele próprio não tenha competido na vitória por 18-0.

Ward sofreu uma lesão no final da temporada na semana 13, ao fraturar a fíbula esquerda. Ele fazia parte de um backfield apelidado de “Terra, Vento e Fogo” ao lado Brandon Jacobs e Ahmad Bradshaw.

“Uma das experiências mais difíceis que já passei”, Ala disse ao Post na época. “Poder finalmente fazer algo no campeonato e ajudar a contribuir para a temporada que tivemos.

“Sempre sonhei com o fato de não poder jogar no Super Bowl quando era criança. Fiquei muito animado porque meus companheiros de equipe me deram um anel do Super Bowl.”

Sua carreira ainda não acabou e ele assinou um contrato de US$ 17 milhões com o Bucaneiros de Tampa Bay como ele saiu para os Buccaneers e Houston Texanos antes de se aposentar da NFL em 2011.

Ala jogou 93 partidas, registrando 2.628 jardas corridas em 96 recepções de 551 alvos para 12 touchdowns em oito anos.