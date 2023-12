O ex-parceiro de Dwight Howard fala sobre sua orientação sexual: acho que ele está curioso

Dwight HowardO ex-companheiro sugeriu que o ex- Los Angeles Lakers Center é possivelmente bicurioso ao explorar sua orientação sexual e identidade em meio a alegações de que o ex-jogador da NBA abusou sexualmente de um homem.

Também levou a que as suas preferências sexuais fossem questionadas e, nessa frente, Royce Reedsua ex-namorada, parece acreditar que ele está aberto para explorar o que e quem gosta.

“Eu só acho que ele é um pouco estranho”, disse Reed ao DJ Vlad. “Eu acho que ele é todo aquele alfabeto [LGBTQ+].

“Não quero nem começar porque não conheço todos eles, mas acho que ele está curioso. Vou deixar por isso mesmo.”

Dwight Howard aborda alegações sobre ser gay: “Isso não é da conta de ninguém onde eu coloquei…”Roberto Ortega

Reed está ciente das implicações para a comunidade que a ligação entre o seu caso de agressão e a sua aparente relutância em se reconhecer como LGBTQ+ poderia ter para o grupo, que já enfrenta acusações grosseiras de homofóbicos devido à personalidade e expressão de alguns dos membros.

“Eu também acho que é um tapa na cara gostar dessa comunidade”, acrescentou Reed. “Porque ele afirma ser de uma certa maneira, mas depois nega o outro lado.

“Só espero que ele não tente se apoiar em outra comunidade porque eles acham que vão salvá-lo quando ele estiver negociando”.

Harper e Howard: O que aconteceu?

As três vezes NBA Diz-se que o Jogador Defensivo do Ano atacou um homem chamado Stephen Harper em 2021, com este último entrando com uma ação judicial acusando-o de agressão sexual, agressão, cárcere privado e imposição intencional de sofrimento emocional

Howard também teria envolvido um terceiro homem chamado “Kitty”, que Harper afirma ter sido sem o seu consentimento e que ele não queria se envolver, antes de ser agredido.

O incidente teria ocorrido na Geórgia em 2021, logo depois que a dupla falou no Instagram e concordou em se encontrar, com Harper viajando para a propriedade de Howard.