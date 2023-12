FJogador da NFL do Worms Sérgio Brown, que foi recentemente preso em conexão com a morte de sua mãe, se declarou inocente das acusações de assassinato. O ex-segurança do Patriots, que jogou na NFL por seis temporadas, incluindo sete com o Patriotas da Nova Inglaterraapresentou seu apelo na quarta-feira.

O trágico incidente ocorreu no subúrbio de Chicago de Maywood onde a mãe de Sergio Mirdle Brownfoi encontrado morto no leito de um riacho em 16 de setembro. Sergio estava desaparecido e fugiu para o México, alegando em sua conta no Instagram que o assassinato de sua mãe era uma “notícia falsa”.

Ele até alegou que a agência lhe fez uma visita “injustificada” no dia da morte de Bob Marley e acusou o Departamento de Polícia de Maywood de sequestrá-lo em duas ocasiões.

No entanto, a tentativa de Sergio de reentrar nos Estados Unidos vindo do México para a Califórnia levou à sua prisão. A Unidade de Gerenciamento de Ameaças do Departamento de Polícia de San Diego, juntamente com várias outras agências locais e federais, o prenderam depois que um mandado de prisão foi emitido em Illinois.

Durante a prisão, Sérgio foi visto envolvido em uma discussão acalorada com dois policiais no avião com destino a Tijuana. O incidente foi capturado em vídeo, mostrando Sergio visivelmente agitado e falando alto.

Brown se aposentou em 2016

Sérgio BrownA jornada de John para a NFL não foi fácil. Ele jogou futebol americano universitário por Nossa Senhora mas não foi elaborado no Draft da NFL. Apesar desse revés, ele assinou com o Patriotas da Nova Inglaterra em 2010 e teve uma carreira de sucesso na liga. Ele também jogou pelo Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars e Buffalo Bills antes de sua última temporada em 2016.

A notícia da prisão de Sergio chocou a comunidade e os fãs da NFL. Muitos ainda estão tentando entender a situação e entender o que levou a uma reviravolta tão trágica nos acontecimentos. O processo judicial determinará agora o destino de Sergio, que enfrenta a grave acusação do assassinato de sua mãe.