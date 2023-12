O filho de Master P faz o basquete HS ‘Say Uhh’ com desempenho recorde de 68 pontos

Rmagnata do AP Mestre P está “muito orgulhoso” de seu filho Misericórdia Miller depois que ele quebrou Escola Secundária Notre DameO recorde de pontuação de todos os tempos no fim de semana passado. O ‘guarda combinado’ estabeleceu o recorde escolar com 68 PTS (28/38 FG) na vitória por 104-44 para a invicta Notre Dame.

Filho de Master P é considerado ‘futura estrela da NBA’ após desempenho de 68 pontosAgitação 2k

O rapper que virou filho do executivo do rap é descrito como um guarda combinado de 6’4 e 180 libras com capacidade atlética explosiva. Seu poder é inegável, mas suas habilidades no manejo da bola têm sido elogiadas e ele também consegue chutar. Miller se comprometeu com o Universidade de Houston para a temporada de 2024, onde se espera que ele tenha um impacto imediato como calouro.

Master P quase jogou na NBA, agora Mercy Miller está destinado a

Não é nenhuma surpresa que Master P tenha criado um jogador em Mercy Miller. Ele próprio jogou bola da NBA na pré-temporada com Raptors de Toronto e Charlotte Hornets antes de não entrar na lista final. Seu single de sucesso Faça-os dizer Ugh (1997) fez um vídeo com tema de basquete e sempre foi um grande apoiador daqueles entre seus 9 filhos que se interessaram pelo jogo.

Hercy Miller, irmão de Mercy, é atualmente guarda júnior e joga na faculdade pelo Louisville Cardinals.