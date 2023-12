O frágil Manchester City perde a vitória após a recuperação tardia do Crystal Palace

Cidade de Manchester desperdiçou uma vantagem de dois gols na final Liga Premiada jogo antes do Mundial de Clubes como Michael Olise atingido na morte para ganhar Palácio de Cristal um empate em 2 a 2 no Etihad Stadium no sábado.

Pep Guardiola homens partirão para a Arábia Saudita nos próximos dias com um sentimento de frustração depois de não conseguirem ver o que parecia ser uma vitória rotineira contra Roy Hodgson lado.

Eles foram mais uma vez forçados a se virar sem o talismã de 15 gols Erling Haalandque perdeu a vitória por 3 a 2 sobre estrela Vermelha no meio da semana com uma lesão no pé, com Juliano Alvarez liderando a linha.

Demorou um pouco para Cidade para entrar no ritmo deles, com Alvarez e Ruben Dias ambos perdendo meias chances. Mas Jack Grealish abriu o marcador aos 24 minutos, depois de ter sido expulso à baliza por Phil Foden, com o ala de US$ 126 milhões não se enganando na finalização.

Rico Lewis, do Manchester City, comemora golADAM VAUGHANEFE

O gol foi verificado por um longo período pelo VAR por impedimento antes que o árbitro apontasse para o círculo central. Cidade pudemos respirar aliviados quando o jovem de 18 anos Rico Lewis dobrou a vantagem aos nove minutos do segundo tempo.

Palácio viola frágil defesa da cidade

Muito parecido com uma casa de vidro, o Cidade a defesa parecia vulnerável quando cercada como Palácio decidiu comprometer mais órgãos. Reitor Henderson negado Bernardo Silva com uma defesa crucial e que se revelaria fundamental, uma vez que Jean-Philippe Mateta colocou os visitantes de volta ao jogo com o primeiro chute a gol.

Então, no quinto minuto dos acréscimos, Palácio recebeu um pênalti após O pé foi penalizado pelo árbitro Paulo Tierney. Subiu Michael Olise e o jovem francês parecia calmo enquanto batia Ederson com seu pênalti.

Michael Olise do Crystal Palace marca o gol de 2-2ADAM VAUGHANEFE

Liverpool se distanciando

O Etihad era uma espécie de fortaleza não faz muito tempo, depois de embarcar em uma série de 15 vitórias consecutivas em casa no Liga Premiada, agora parece um local convidativo para as equipes obterem um resultado. Desde que a sequência de vitórias terminou, os vencedores da tripla empataram os três últimos jogos diante dos seus próprios adeptos – e acabaram de vencer um dos últimos seis em todas as competições.

No domingo, Liverpool terão uma oportunidade de ouro para colocar seis pontos entre si e Guardiola equipe se eles foremtManchester United. Isso representaria uma distância considerável, mesmo nesta fase inicial da temporada, já que Guardiola as atenções agora se voltam para o próximo jogo contra Diamantes Vermelhos Urawa em 19 de dezembro.