O futebol dos EUA proíbe o MLS Next Pro de jogar a US Open Cup – Os primeiros times terão que jogar?

Tele se divide entre Futebol dos EUA e Liga Principal de Futebol (MLS) acaba de se ampliar. Desde MLS anunciou na semana passada que deixaria de participar do Lamar Hunt Copa do Aberto dos EUAa mídia futebolística local está aguardando ansiosamente Futebol dos EUA resposta, o que aconteceu hoje.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a entidade máxima do futebol no Estados Unidos negou permissão para equipes do MLS Próximo Profissional circuito para competir no Copa Aberta dos EUA.

Próximo profissional é o MLS circuito de desenvolvimento, no qual competem equipes filiadas ao mais alto circuito do futebol profissional. Eles fazem parte do terceiro nível do Estados Unidos sistema de liga de futebol.

Desde a semana passada, quando anunciou que seus times titulares não jogariam a copa, MLS solicitou que o torneio incluísse Próximo profissional em vez disso, equipes. No entanto, Futebol dos EUA decidiu negar essa permissão.

A declaração do futebol dos EUA

“Após consideração cuidadosa, informamos o MLS que o Futebol dos EUA recomendação da equipe, que foi adotada pela Força-Tarefa da Pro League, é que o pedido seja negado”, diz o comunicado da organização.

Também explica, “À medida que avançamos, continuaremos nossa revisão do Copa Aberta para garantir que ele esteja alinhado com o Futebol dos EUA pilares estratégicos.”

No entanto, mantém as portas abertas ao diálogo. “Continuamos comprometidos em atender às necessidades e preocupações de todos os nossos membros, incluindo MLS e outras partes interessadas, para melhorar e melhorar o Copa Aberta dos EUA“, a declaração conclui.

Futebol dos EUA não detalha os motivos da negação da permissão.

O que vem por aí para a MLS

Embora a declaração também não especifique se MLS será obrigado a disputar a copa, o Federação de Futebol dos EUA (USSF) estabelecem que “As equipes sediadas nos EUA devem participar de todas as competições representativas do futebol dos EUA e da CONCACAF para as quais são elegíveis.”

Isso implica que o MLS seria obrigado a participar com suas primeiras equipes no Copa Aberta dos EUA. No entanto, não os obriga a escolher os seus plantéis iniciais e deixa a porta aberta para cada equipa decidir se quer contratar jogadores das suas academias ou do MLS Próximo Profissional.

MLS não emitiu resposta Futebol dos EUA decisão, portanto a questão fica no ar.