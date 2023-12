O futuro de Robert Downey Jr. como Homem de Ferro abordado pelo presidente da Marvel Studios

RO Homem de Ferro de Robert Downey Jr. morreu em Vingadores: Ultimato, e por mais doloroso que tenha sido para os fãs da Marvel, parece que foi isso, e embora houvesse rumores sobre seu retorno, Kevin Feige, que é o chefe dos estúdios da Marvel confirmou que não vai voltar.

não retornará ao MCU

O papel de Robert Downey Jr. como Homem de Ferro foi o aríete com que o Universo Cinematográfico Marvel foi lançado e sua participação em todos os filmes até a Saga do Infinito lotou os cinemas.

Agora que o MCU evoluiu para a Saga Multiverso, houve muita especulação sobre se o estúdio tinha ou não algo em mente para reviver o personagem, porém, após uma entrevista com Kevin Feige, que é o chefe do estúdio ele confirmou que era pura fumaça.

Feige comentou sobre o assunto “Vamos manter esse momento e não tocar nele novamente. Todos nós trabalhamos duro por muitos anos para chegar a isso, e nunca iríamos querer desfazê-lo magicamente de qualquer maneira.sim.”

Feige não foi o único que deixou claro que o papel de RDJ acabou, o diretor dos Vingadores, Joe Russo, também confirmou que não há razão para que eles fizessem isso com o público que já sofreu com a morte do personagem.

Russo explica“Já havíamos nos despedido com lágrimas nos olhos no último dia de filmagem. Todo mundo mudou emocionalmente. Prometemos a ele que seria a última vez que o obrigaríamos a fazer isso – sempre.”

Atualmente, o MCU está montando muitas coisas com novos personagens, já que a maioria dos principais heróis e vilões que dividiram a tela com RDJ também deixaram o MCU, mais recentemente Tom Hiddelston Loki concluiu a série do Disney+ Loki, para preparar os próximos dois filmes dos Vingadores intitulados A Dinastia Kang que estreará em 2026, e Guerras Secretas que está previsto para 2027.