O futuro de Shohei Ohtani fica mais claro: já existe um time favorito para contratá-lo e esses são os motivos

Shohei OhtaniO próximo destino dominou as histórias da MLB no ano passado, com várias organizações aparecendo como pioneiras antes de desaparecer e agora parece que o Blue Jays de Toronto são os últimos a liderar a corrida.

A estrela do rebatedor e arremessador está ligada a vários clubes, como o Los Angeles Dodgers, Chicago Cubs, Boston Red Sox e New York Yankees mas agora ele poderia estar pronto para formar par com Vlad Guerrero Jr. em Toronto em uma escalação de rebatidas assustadora.

“Ele sente isso Toronto será capaz de competir nos próximos anos”, disseram fontes ao MailSport. “E ele seria um farol para outros agentes livres se juntarem a ele para criar uma equipe vencedora, e ele também seria capaz de viver a vida fora dos constantes holofotes de Los Angeles .

“Ele precisa de um pouco mais de convencimento para o que muitos acreditam ser inevitável sua adesão ao Dodgersdefinitivamente não é uma garantia.”

A notícia seria um grande avanço em relação ao que foi relatado anteriormente, com Ohtani dizendo que deseja permanecer em Los Angeles, ou pelo menos em uma praia da costa oeste.

Mas com toda a sua discussão contratual envolta em segredo, quem realmente sabe exatamente o que quer? A cortina blackout em torno do desejo de seu coração fez com que meia dúzia de organizações fossem apontadas como favoritas para contratá-lo apenas desde o final da temporada.

Quão bom é Ohtani?

Ohtani foi uma bomba nas bilheterias assim que estreou na MLB, ao ganhar o prêmio de Estreante do Ano da Liga Americana em 2018, antes de reivindicar o prêmio de MVP da Liga Americana em 2021.

Em 2023, Ohtani liderou a liga em home runs (44), porcentagem na base (0,412), rebatidas (0,654) e rebatidas na base mais rebatidas (1,066).

Como arremessador, ele também produziu 132 entradas jogadas, permitiu 85 rebatidas em 46 corridas ganhas, reivindicou 167 eliminações e manteve uma média de corridas ganhas de 3,14, apesar de estar lesionado por um mês.