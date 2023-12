O gerente geral do Buffalo Bills apóia a suposta inocência de Von Miller: sem punição, ele continuará jogando

Tembora decepcionado com o alegações de violência doméstica feito contra Von Miller, o gerente geral do Buffalo Bills, Brandon Beane, enfatizou na quarta-feira que deseja que o processo legal aconteça e não se apresse em fazer qualquer julgamento.

Caso contrário, disse Beane, Miller participará dos treinos e deverá jogar no domingo, quando o Bills (6-6) viajar para enfrentar o Kansas City Chiefs (8-4). Beane falou pela equipe quando os Bills voltaram de sua semana de folga e uma semana depois de Miller se entregar à polícia em um subúrbio de Dallas após ser acusado de violência doméstica contra a mãe de seus filhos, que está grávida.

Miller enfrenta uma acusação de agressão criminosa de terceiro grau a uma mulher grávida, que é punível com 2 a 10 anos de prisão e multa de US$ 10.000. Ele está livre depois de pagar uma fiança de US$ 5.000.

“Ninguém quer que seu nome seja associado a qualquer acusação como essa, então é uma decepção natural. Tenho certeza de que ele está desapontado”, disse Beane. “Mas às vezes as coisas acontecem e, novamente, temos que nos lembrar das pessoas, temos que dar-lhes o devido processo justo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa nesta sala. E eu espero que todos esperemos e deixemos isso acontecer antes de nos apressarmos. para julgamento.”

A suposta agressão ocorreu em 29 de novembro, enquanto os Bills entravam em sua semana de folga. De acordo com um depoimento policial escrito pelos policiais, Miller colocou duas vezes as mãos no pescoço da mulher, puxou uma mecha de seu cabelo e jogou-a no sofá. A mulher foi tratada com ferimentos leves, incluindo hematomas no pescoço, disse a polícia.

A mulher e Miller estão em um relacionamento há sete anos e têm filhos juntos, escreveu a polícia em um depoimento que apoia o mandado de prisão.

Beane disse que discutiu o que aconteceu com Miller e seus representantes, mas preferiu manter essas conversas privadas. Beane disse que também está em contato com a NFL e não prevê que o comissário Roger Goodell coloque Miller na lista de isentos.

A NFL emitiu um comunicado na quarta-feira dizendo que continua coletando informações e acompanhando todos os desenvolvimentos legais.

No passado, os jogadores não eram colocados na lista de isentos do comissário até que acusações formais fossem apresentadas por um promotor ou através das conclusões de um grande júri, ou quando a própria investigação da liga concluísse que houve uma violação potencial da política de conduta pessoal da NFL.

A mulher disse à polícia que estava grávida de seis semanas e mostrou-lhes uma fotografia de um teste de gravidez positivo e uma captura de tela de uma conversa de texto com Miller na qual discutiram a possível data de nascimento da criança e uma consulta médica.

Segundo a polícia, Miller jogou o laptop da mulher no sofá e pisou nele. Depois de arrancar um pouco de seu cabelo e jogá-la no sofá, ele colocou as duas mãos em seu pescoço. Ela disse à polícia que gravou parte do ataque e, quando ameaçou chamar a polícia, ele foi embora.

Miller é o líder ativo da NFL em sacks com 123 1/2, o 19º de todos os tempos. Selecionado em segundo lugar geral pelo Denver Broncos no draft da NFL de 2011, ele foi três vezes All-Pro e oito vezes Pro Bowl. Jogador popular e de grande visibilidade, ele apareceu em comerciais de televisão de marcas como Old Spice e Progressive.

Ele tem dois anéis no Super Bowl, na temporada de 2015 com o Broncos e em 2021 com o Rams, depois que Denver o trocou com Los Angeles durante aquela temporada. Ele então assinou com Buffalo na primavera seguinte.

Miller nasceu em DeSoto, ao sul de Dallas, e foi duas vezes All-American do time principal no Texas A&M. Ele detém o recorde da carreira dos Broncos em sacks com 110 1/2.