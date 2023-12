O golpe de Donald Trump em Joe Biden por causa de limonada mortal é falso, citações falsas

Trump e Biden são alvos fáceis aqui… não é loucura acreditar que Trump iria atrás de Biden por tal história, mas acontece que muitas pessoas estão sendo enganadas… porque as citações são totalmente falsas.

As imagens virais formaram citações atribuídas a Trump, onde ele diz… “Tudo está ruim sob Biden. Até a limonada está matando pessoas. Você viu isso? As pessoas bebem limonada e morrem.”

A quarta e última diz… “Quando a vida lhe dá limões, Joe Biden te mata com eles”.

As capturas de tela e as legendas ocultas falsas são do recente discurso de Trump em Iowa… mas qualquer pessoa que assistir ao discurso descobrirá que não há qualquer menção à limonada.