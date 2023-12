O Hall da Fama do Futebol Profissional anunciou recentemente sua estimada lista de 15 finalistas da era moderna para a Classe de 2024, um grupo de prestígio selecionado de um grupo inicial de 25 semifinalistas. Este anúncio marca um passo fundamental em direção à cerimônia de posse prevista para o próximo verão.

Destacando os finalistas estão dois recém-chegados à consideração do Hall da Fama: Antonio Gates, o ex-tight end do Carregadorese Júlio Pimentasum renomado pass rusher principalmente com o Carolina Panteras. A sua inclusão sublinha a evolução contínua e o reconhecimento de talentos emergentes no desporto.

A decisão sobre os homenageados será tomada durante o tão aguardado Super arcoeu fim de semana. O comitê de seleção do Hall da Fama dará seus votos finais, determinando quais desses atletas talentosos receberão a honra de indução. Podem ser eleitos até cinco finalistas da era moderna, um processo que acrescenta uma camada de antecipação e especulação entre fãs e especialistas.

Os homenageados escolhidos serão homenageados em uma grande cerimônia em Cantão, Ohio, em agosto, marcando seu lugar permanente nos anais da história do futebol. Os finalistas deste ano apresentam uma ampla gama de posições e talentos, refletindo o conjunto diversificado de habilidades exigidas no futebol profissional.

Finalistas da era moderna do Hall da Fama do Futebol Profissional de 2024:

Eric Allen, CB

Jared Allen, DE

Willie Anderson, OT

Jahri Evans, G.

Dwight Freeney, lb.

Antonio Gates, TE

Rodney Harrison, S.

Devin Hester, PR/KR/WR

Torry Holt, WR

André Johnson, WR

Julius Peppers, DE

Fred Taylor, RB

Reggie Wayne, WR

Patrick Willis, LB

Darren Woodson, S.

O anúncio também chamou a atenção para algumas omissões ou “desprezos” notáveis ​​que não foram incluídas na lista deste ano. Esses jogadores também fizeram contribuições significativas ao esporte e conquistaram seguidores que sentem que também merecem reconhecimento.

Maiores omissões:

Anquan Boldin, WR

Barbeiro Tiki, RB

Londres Fletcher, LB

Eddie George, RB

James Harrison, LB

Robert Mathis, DE/LB

Steve Smith Sr., WR

Ricky Watters, RB

Vince Wilfork, DT

Hines Ward, WR

Enquanto o Hall da Fama do Futebol Profissional se prepara para sua próxima introdução, a lista de finalistas e desprezos continua a gerar debates e discussões entre fãs e analistas, e mais disso certamente virá.