O hiato de Joe Burrow nas redes sociais termina com uma mensagem bizarra sobre alienígenas

O quarterback do Cincinnati Bengals, Joe Burrow, conhecido por sua presença esporádica, porém impactante, nas redes sociais, quebrou recentemente seu silêncio de 13 meses no Xa plataforma anteriormente conhecida como Twitter.

O retorno, no entanto, não foi a típica atualização de um atleta, mas um mergulho no mundo humorístico e misterioso do Joe Burrow.

Diversão nas redes sociais de Burrow

Quando Joe Burrow decide agraciar as redes sociais com sua presença, os fãs sabem que podem esperar o inesperado.

De legendas engraçadas a reflexões aleatórias, Toca as postagens são um deleite raro para seus seguidores.

Desta vez, sua postagem mudou para algo peculiar, gerando um frenesi de confusão e especulação.

Toca os interesses vão além do campo de futebol, com uma notável curiosidade sobre a vida além do nosso mundo.

Os fãs se lembraram de seu fascínio extraterrestre quando ele usou uma máscara alienígena para o Bengala Viagem de Halloween no início desta temporada.

Essa conexão alienígena se tornou o pano de fundo de sua recente aventura nas redes sociais.

Em uma postagem que deixou os fãs coçando a cabeça, Toca, que recentemente passou por uma cirurgia no pulso, lançou a mensagem absurda enquanto se recuperava.

Espera-se que o quarterback possa retornar aos treinos em 4 a 6 meses, assim como os Bengals realizarão seu programa voluntário de offseason.