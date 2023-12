O Homem de Ferro de Robert Downey Jr. não retornará aos filmes da Marvel, diz Feige

Robert Downey Jr. O tempo de No MCU chegou e se foi – porque o chefe do estúdio acabou de confirmar que seu personagem está morto e não vai voltar… ponto final.

O diretor de ‘Endgame’, Joe Russo, confirmou que Downey não vestiria o terno novamente … acrescentando: “Já havíamos nos despedido com lágrimas nos olhos no último dia de filmagem. Todo mundo mudou emocionalmente. Prometemos a ele que seria a última vez nós o obrigamos a fazer isso – sempre.”

Falando nisso… Feige diz que os chefes do estúdio na época estavam relutantes em escalar RDJ no início por causa de seu passado tumultuado – mas assim que viram seus testes de tela e fitas de audição, eles sabiam que tinham seu homem. No final das contas, eles apostaram no cara certo para o trabalho.