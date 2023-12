O irmão de Patrick Mahomes, Jackson, foi banido por empresas locais em Kansas City

Jackson Mahomes, o irmão mais novo de Quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomesestá enfrentando uma reação cada vez maior quando um usuário do Reddit compartilhou uma foto de uma empresa local em Kansas City proibindo-o.

O estabelecimento, Uncle a pizzaria do Leo exibiu uma placa proibindo a entrada de Jackson Mahomes. Isso vem depois O tumultuado 2023 de Jackson, que incluiu uma prisão em maio por um incidente em um restaurante onde ele supostamente beijou à força o proprietário, Aspen Vaughn.

“Eu estava em choque. Como se você fosse uma criança e ele estivesse tentando dizer: ‘Devíamos ser um casal poderoso’, e eu dissesse: ‘É evidente que você está louco agora.'” Vaughn disse na época.

O incidente levou ao declínio das vendas e às preocupações com a segurança, fazendo com que a empresa fechasse em agosto. Jackson está enfrentando acusações de agressão sexual e, se for considerado culpado, poderá ficar no registro de agressores sexuais por 25 anos, de acordo com a lei estadual do Kansas.

“Não há realmente um lugar que eu não tenha personalizado ou divertido”, Vaughn disse sobre seu restaurante em agosto.

“Eu realmente tinha paixão por querer construir algo especial para a comunidade.”

“Toda a emoção e todos os sonhos que tive para isso – sinto que não existem mais.

“Foi como uma daquelas coisas em que pensamos, para que vamos acordar hoje? Como se eu fosse forte e pudesse aguentar muito, mas ainda fere seus sentimentos e ainda é um insulto. Então, é tipo, ok, estou batendo.”