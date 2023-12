O jogo de futebol de quintal de Patrick Mahomes produz um grande confronto entre Logan Paul e KSI

Dapesar de nos tornarmos amigos e até parceiros de negócios, parece que a competição acirrada desde os primeiros dias da rivalidade entre Logan Paulo e KSI ainda perdura.

Depois que foi anunciado que Patrick Mahomes se tornaria o mais recente atleta a se juntar à sua bebida energética Prime, os dois marcaram a ocasião com um divertido jogo de futebol de quintal com o próprio quarterback.

KSI é esmagado por Logan Paul durante um jogo de futebol no quintal com Patrick Mahomes

No clipe, publicado na conta oficial do Instagram do Prime, o Chefe de Kansas City estrela diz ao YouTuber para executar um “Corndog à esquerda”. KSIclaramente um novato no esporte ‘estrangeiro’, errou completamente o passe de Mahomes e foi derrubado no chão por seu parceiro de negócios Paul.

O golpe foi tão violento que O capacete de KSI voou. Paul deu um pulo e gritou após o grande desarme, enquanto KSI soltou um grunhido enquanto estava deitado no chão com dor. “Agora isso é futebol de verdade. Bem-vindo à América @ksi @patrickmahomes @loganpaul”, foi a legenda do vídeo hilariante publicado na conta do Prime.