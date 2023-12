O jogo do amor acabou? Aaron Rodgers e Mallory Edens geram rumores de separação

EUno mundo dos relacionamentos com celebridades, Jatos de Nova York quarterback Aaron Rodgers não é estranho aos holofotes, e suas aventuras românticas mantiveram os fãs em dúvida. No entanto, as últimas novidades sugerem que seu relacionamento com a modelo Mallory Edens pode ter encontrado um obstáculo.

Rodgersconhecido por suas transições rápidas de um romance de destaque para outro, compartilhou um romance turbulento com Danica Patrick em 2020, seguido por uma felicidade de quase casamento com Shailene Woodley antes da separação de 2022.

O último capítulo de amor apresentado Édensa filha de 27 anos Milwaukee Bucks proprietário Wes Edens.

Uma reviravolta não tão inesperada

No entanto, a trama se complica à medida que circulam rumores de que Rodgers e Édens possivelmente desisti. As especulações ganharam força quando Mallory esteve notavelmente ausente Aarão extravagante festa de aniversário de 40 anos em 2 de dezembro.

Fontes revelam que ausência não foi a única pista; o casal também foi inativo nas redes sociais, levantando sobrancelhas entre observadores atentos.

Enquanto Édens foi visto em Jatos de Nova York jogos no início desta temporada, seu não comparecimento nas festividades de aniversário alimenta a especulação. As reportagens dos tablóides sugerem que “todos os sinais apontam em uma direção clara aqui.”

O passado romântico conturbado de Aaron

Rodgers a história romântica inclui relacionamentos de alto nível com Olivia Munn e Shailene Woodleyambos captando a atenção do público. Édens entrou em cena supostamente em dezembro de 2022, mas o relacionamento ainda não foi confirmado pelo casal.

Mallory Edensconhecida por sua carreira de modelo, manteve a boca fechada sobre Rodgers. No entanto, uma entrevista recente fornece poucos insights sobre o mistério. Em um bate-papo no dia 16 de novembro com ESPNela mencionou casualmente Rodgersafirmando, “Ele senta ao nosso lado em tantos jogos, ele e meu pai são amigos.”

Como fãs aguardando ansiosamente a confirmação ou negação da separação, não podemos deixar de nos perguntar se Rodgers ainda manterá sua participação no Dinheiro e se Mallory Edens continuará a ter assentos na quadra em sua vida.