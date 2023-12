O julgamento de Jonathan Majors entra no dia 3, Grace Jabbari será interrogada

Jonathan Majors‘ o julgamento por agressão está chegando ao terceiro dia e seu acusador, Grace Jabbariestará de volta a depor – mas desta vez seu advogado terá a chance de interrogá-la sobre o suposto ataque.

A ex-namorada do ator – que é a principal testemunha da acusação no caso – está pronta para ser interrogada pela defesa na quarta-feira… isso depois de testemunhar na terça-feira sobre seu ponto de vista do incidente que os levou ao tribunal.

Mais notavelmente, Jabbari apoiou a afirmação dos promotores de que ela foi vítima naquela fatídica noite de março – quando Majors foi presa e finalmente acusada de agressão e assédio.

Getty Jonathan Majors é preso por agredir uma mulher em Nova York, ele nega



Na quarta-feira, ela testemunhou que tomou dois comprimidos para dormir vendidos sem receita médica na noite da suposta agressão. Ela diz que foi por isso que acabou dormindo e seminua no chão do banheiro do apartamento de Jonathan – e quando ela acordou, a polícia estava perto dela e ela podia ouvir Jonathan no quarto adjacente.

Ele se declarou inocente e durante todo esse tempo… ele e seus advogados insistiram que foi ele quem foi atacado naquela noite – e não o contrário. Os promotores, no entanto, contaram uma história diferente em sua declaração inicial… insistindo que Jabbari estava em um relacionamento abusivo com o cara, que transbordava de brutalidade em um carro particular em que eles estavam.

Jabbari reiterou isso enquanto estava no depoimento, contando seu lado da história, explicando que pegou JM mandando uma mensagem de texto para outra mulher e o confrontou sobre isso – roubando seu telefone e alegando que ele a agrediu na tentativa de recuperá-lo. Ela também testemunhou que quando ela tentou fugir do carro, ele a agarrou e a jogou para dentro novamente… algo que teria sido retratado em um vídeo de vigilância que a promotoria exibiu para os jurados no tribunal.

Depois da briga… Jabbari diz que fui a uma festa com estranhos que ela acabou de conhecer na tentativa de tirar sua mente das coisas – e embora ela tenha aparecido ilesa em fotos e vídeos mostrando ela no clubeGB testemunhou que ela estava realmente ferida e lambendo as feridas.

Houve outros momentos bombásticos durante seu primeiro dia no depoimento, incluindo uma gravação ela uma vez tratou Majors durante uma discussão – na qual ele aparentemente a pediu para ser mais parecida Coretta Scott King dar Michelle Obamaenquanto gritava “Eu sou um grande homem!”

Jabbari também afirmou que Majors foi agressivo com ela no passado, incluindo uma suposta vez em que ela disse que ele perdeu o controle depois que ela mencionou o doggo de seu ex-namorado.

Majors permaneceu impassível durante o depoimento de Jabbari, que agora irá girar em torno de ela ser questionada por seus advogados de defesa – que sem dúvida tentarão desmontar sua história.