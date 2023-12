O lance livre de Michael Jordan para canhotos se torna viral devido à tatuagem de Vinicius Jr.

EUNas últimas horas, uma sensação viral surgiu em torno de uma imagem cativante da lenda do Chicago Bulls, Michael Jordan, cobrando um lance livre com a mão esquerda. O que reavivou este momento particular foi a sua ligação ao futebolista do Real Madrid Vinícius Jr. tatuagem, que retrata de forma impressionante a pose icônica de Jordan.

A foto, que capturou o arremesso com a mão esquerda de Jordan, rapidamente chamou a atenção dos esportistas, ampliando o fascínio graças ao alinhamento com a tinta corporal de Vinicius Jr.

A tatuagem, feita nas costas de Vinicius Jr., reflete de forma marcante a famosa pose daquele lance livre muito específico para canhotos do lendário jogador de basquete.

A espetacular tatuagem de Vinicius Jr. nas costas

Vinicius Jr. aproveitou as férias para que o renomado artista murciano Ganga deixasse uma marca em suas costas, como fez com outras personalidades do esporte, como Lebron James e Carlos Alcaraz, entre outras estrelas de renome internacional.

Seu talento artístico excepcional deixou uma marca indelével em Vinique optou por capturar lendas do esporte como Kobe Bryant, Pel, Michael Jordan e Muhammad Ali.

O futebolista brasileiro também aproveitou para curtir a NBA e cumprimentou estrelas do Los Angeles Lakers como LeBron James e recebeu presentes de jogadores como Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks.

O Real Madrid voltou aos treinos esta sexta-feira em Valdebebas com boas notícias, como a presença de Eduardo Camavinga, Dani Carvajal e Vinicius Jr. na sessão da equipe.