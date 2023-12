O Los Angeles Lakers estará disposto a deixar Austin Reaves ir buscar Zach LaVine?

Tele NBA o mercado de inverno está em pleno andamento. Desde 15 de dezembro, os jogadores que assinaram como agentes livres no verão agora são elegíveis para transferências, e em meio a todo esse turbilhão, há um nome que soa com insistência para direcionar seus passos para o Los Angeles Lakers: Zach Lavine.

É um segredo aberto que o búfalos de Chicago estava procurando um destino para Lavine por algum tempo. Seu relacionamento com o treinador principal Billy Donovan não é o melhor, e ambos os lados ficariam mais do que felizes em se separarem de uma vez por todas.

Da mesma forma, esta é a época do ano em que o Lakers O nome está ligado a praticamente todos os grandes players que poderiam estar no mercado antes do prazo final de 5 de fevereiro. Lavine não é exceção, além disso, é o nome que mais fez barulho para chegar ao Os anjos franquia.

Até o momento, nenhum dos interessados ​​se pronunciou oficialmente sobre o assunto. No entanto, fontes da mídia nacional revelaram que existe um obstáculo que impediria LaVine’s chegada ao Lakers chamado Austin Reaves.

O caso Lakers-LaVine-Reaves

O Atlético repórter Sam Amick vazou que o Lakers não são indiferentes a um acordo para Lavinepois também estão interessados DeMar DeRozan e Alex Caruso. No entanto, “uma conversa com Chicago provavelmente incluirá um pedido para Austin Reaves.”

Amick afirmou que “ao que tudo indica, o Lakers continua tão comprometido com Reaves quanto quando lhe deram um contrato de quatro anos no valor de US$ 56 milhões no verão passado.”

Insider Chris Haynes também revelou que “qualquer acordo envolvendo o Lakers terá que incluir Austin Reaves. O que me disseram é que o Lakers não está interessado em transferir Austin Reaves.”

Com Reaves fora do acordo, o Touros certamente procurará outro destino para Lavine. Até agora, não parece haver outras equipes interessadas, mas com o Lakers fora de cogitação e conforme o prazo se aproxima, é provável que Chicago poderia encontrar um comprador.

A história de amor entre Lakers e Reaves

Austin Reaves foi assinado sem redacção pelo Lakers no verão de 2021. Em seu terceiro ano como profissional, o Oklahoma graduado tem média de 29,6 minutos, 15 pontos, 4,7 rebotes e cinco assistências por jogo.

Reaves é considerado um bom jogador, mas os analistas não veem nele potencial para ser uma estrela, ao contrário Lavine. Ele também é um queridinho do público, e alguém da diretoria do time pode ter algum apreço por ele.

No entanto, embora seus números sejam os de um jogador médio, Reaves desempenha um papel crucial na equipe: fornecer espaço entre as estrelas Lebron James e Antonio Davis.

Treinador principal Presunto Darwin construiu sua equipe em torno das duas estrelas. O resto do time foi projetado para abrir espaço para James e Davis não colidir entre si, além de complementar o poder ofensivo de ambos os jogadores.

A partir deste ponto de vista, Lavine, outra estrela com problemas de atitude, pode não se encaixar perfeitamente no time. No entanto, o Lakers estão em crise com duas perdas consecutivas, e Zach A chegada pode abalar a estrutura o suficiente para dar ao time o impulso necessário para a segunda metade da temporada regular.