O marido de Gypsy Rose Blanchard, Ryan, a pega na prisão com uma equipe de filmagem

A famosa criminosa foi libertada em liberdade condicional na quinta-feira, e quando ela partiu do Centro Correcional de Chillicothe em Chillicothe, MO, ela foi saudada por um rosto familiar… seu marido, Ryan Scott Anderson .

Gypsy queria manter a mídia longe da prisão e saiu de carro… mas ela não se esquiva do cinegrafista de Ryan. Afinal, ela é o assunto de um próximo documento da Lifetime.

Ryan, um professor da Louisiana que se casou com Gypsy na prisão no ano passado, capturou o primeiro gosto de liberdade de sua esposa depois de 7 anos atrás das grades… e então ele e o fotógrafo voltaram para o hotel algumas horas depois, sem Gypsy.

Como dissemos a vocês pela primeira vez, a libertação de Gypsy foi super secreta… a mídia e os fãs não eram permitidos no local, e o estacionamento também estava proibido.

Ryan e seu fotógrafo tinham o bilhete dourado… seu carro se destacou no estacionamento vazio, e não apenas por causa da placa personalizada de ‘Hitman’ – uma homenagem ao famoso lutador da WWE.

O caso de Gypsy chamou a atenção do país e gerou um documento da HBO e uma série do Hulu … embora sua história agora seja contada com suas próprias palavras, graças ao novo documento de três partes, “As Confissões da Prisão de Gypsy Rose Blanchard”. Daí a equipe de filmagem aqui.