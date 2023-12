O Natal chega à NBA… com suas estrelas como brinquedos!

TA NBA tem, a cada temporada, uma data marcada no calendário. O dia de Natal sempre foi especial. Ainda mais na última década. De Carmelo Anthonyexposições no Madison Square Garden, para Lebron James e Wade’s Heat, para o Guerreiros-Cavaleiros jogos que pareciam Playoffs.

A liga sempre se esforçou para trazer os melhores jogos possíveis e encantar o espectador em um dia especial. Não apenas na quadra. Eles também buscam engajar os torcedores e lembrá-los do que vem com uma boa campanha. Este ano, as estrelas viraram brinquedos, com seus movimentos icônicos, para lembrar às pessoas que o NBA está chegando a todos os lares.

Doncic, LeBron, Jokic, Tatum, Giannis… todos têm o seu papel num dia que será lembrado. Relembramos o menu especial de Natal do dia 25:

18:00 Knicks x Bucks

20h30 Nuggets x Guerreiros

23h00 Lakers x Celtics

02:00 Eliminatória vs Sixers

04:30 Suns x Mavericks

Brunson contra Giannis, Jokic e os Warriors, a maior rivalidade histórica da NBA, Butler e seu ex-time, Durant e Doncic… o dia não poderia ser mais emocionante e especial para o espectador. A NBA sabe a importância do Natal. Já é um clássico.