O Natal chega mais cedo para os Mahomes, que trocam ‘Traylor’ por um novo casal

Co natal chegou mais cedo para Patrício e Brittany Mahomesque comemorou o feriado na noite de sexta-feira, mas aparentemente negociou Travis Kelce e Taylor Swift para outro NFL casal, que por acaso inclui um Chefes de Kansas City final apertado.

Brittany compartilhou algumas imagens dela e Patrick posando ao lado do Chiefs TE Blake Bell e a esposa dele Lyndsay. Eles estavam todos usando macacões de Natal.

Brittany Mahomes deslumbra com um quebra-nozes em tamanho real como parte de sua decoração de NatalRoberto Ortega

‘Falalalalalalalalala’, Brittany legendou a foto junto com um emoji de árvore de Natal.

Ela e Patrick usavam macacões de renas combinando, enquanto Bell e sua esposa eram o casal da árvore de Natal.

Onde estão Taylor Swift e Travis Kelce?

Swift participou recentemente Beyoncéestreia do filme em Londres depois de passar algum tempo em Kansas City depois de encerrá-la Turnê Eras para o ano.

Ela agora deve estar presente no jogo de rua dos Chiefs no Lambeau Field contra o Green Bay Packers no domingo.

Embora Kelce e Swift não tenham sido vistos em nenhum lugar na celebração do Natal dos Mahomes, eles celebrarão com a família um do outro no final deste mês.