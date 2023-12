O Natal foi difícil para os candidatos ao Super Bowl, exceto para os Ravens

TOs Chiefs perderam novamente. Os Eagles lutaram contra os humildes Giants. Os 49ers ficaram constrangidos em casa.

O dia de Natal foi difícil para os candidatos ao Super Bowl, exceto para os Ravens.

Lamar Jackson aumentou suas chances de MVP e Baltimore fez uma declaração importante com um convincente 33-19 vitória sobre São Francisco em um confronto no horário nobre na noite de segunda-feira que contou com os dois primeiros colocados da NFL.

Os Ravens (12-3) ganhariam uma folga no primeiro turno e a vantagem de jogar em casa durante os playoffs da AFC com uma vitória em casa contra o Miami (11-4) no domingo.

“Estou honrado em participar da conversa”, disse Jackson sobre melhorar sua candidatura para seu segundo prêmio de MVP da NFL. “Só temos que continuar vencendo para chegar a fevereiro. Só isso.”

O objetivo de Jackson não é um prêmio individual. Ele quer um anel do Super Bowl. Os Ravens venceram cinco consecutivas e não podem desistir com os Dolphins chegando em seguida.

Os 49ers (11-4) eram o time mais quente da NFL até encontrarem Roquan Smith e a defesa tenaz de Baltimore. Brock Purdy, que se tornou o favorito do MVP com uma sequência sensacional durante uma seqüência de seis vitórias consecutivas, lançou quatro interceptações e terminou a noite assistindo da linha lateral após ser machucado.

Apesar da derrota, São Francisco ainda controla a cabeça-de-chave número 1 da NFC. Os 49ers conquistariam o primeiro lugar com vitórias sobre os Commanders e Rams para encerrar a temporada regular.

Mas o resto da NFC deveria ter esperança depois de ver os Ravens derrotarem San Francisco. Os 49ers, que dominaram Filadélfia e Dallas nos confrontos diretos, pareciam vulneráveis ​​contra o Baltimore.

“Não acho que eles estejam desmoralizados”, disse o técnico do 49ers, Kyle Shanahan, sobre seu time. “Não estávamos equilibrados, tivemos muitas viradas.”

A partida tripla do feriado começou com uma surpresa quando o atual campeão do Super Bowl, Chiefs, perdeu um, perdendo por 20-14 para Las Vegas. Os Raiders marcaram dois touchdowns em viradas consecutivas de Patrick Mahomes e venceram um jogo sem completar um passe após o primeiro quarto.

Os Chiefs (9-6) já perderam cinco de oito e provavelmente terão que jogar seu primeiro jogo de playoff fora de casa com Mahomes se sobreviverem à rodada de wild card.

Um ataque que falhou ao longo da temporada não pôde fazer muito contra os Raiders e foi incapaz de superar os erros caros.

“Achei que a defesa fez um bom jogo, apenas dois erros que deram a eles dois touchdowns quando você estava na zona vermelha, então você simplesmente não pode fazer isso”, disse Mahomes. “Especialmente quando a defesa joga como eles estão jogando, mas eu só tenho que ser melhor nesse sentido e não cometer esses erros e tentar encontrar uma maneira de jogar e a melhor maneira de vencê-lo”.

Kansas City ainda tem dois jogos de vantagem sobre Raiders e Broncos na AFC West, mas ainda não conquistou o título da divisão. Os Chiefs precisam de uma vitória sobre os Bengals ou Chargers para encerrar. Mas o caminho de volta ao Super Bowl será diferente. Mahomes provavelmente terá que jogar o primeiro jogo de playoff fora de casa de sua carreira se os Chiefs avançarem além da rodada de wild card.

Depois que os Chiefs ficaram chateados, parecia que haveria uma derrota na Filadélfia. Os Eagles saltaram para uma vantagem de 20-3 no intervalo sobre os Giants, o que mandou Tommy DeVito para o banco.

Mas duas viradas, incluindo uma escolha 6 de Adoree Jackson contra Jalen Hurts, aproximaram Nova York e Tyrod Taylor lançou um passe TD de 69 jardas para Darius Slayton que reduziu para 30-25 faltando 5:22 para o fim.

Perdendo por 33-25, os Giants tiveram uma chance, apesar do gerenciamento desajeitado do relógio. O passe de Taylor do Philadelphia 26 foi escolhido na end zone para encerrar o jogo.

Os Eagles (11-4) quebraram uma seqüência de três derrotas consecutivas e permaneceram no controle da NFC East com um chute de fora para ainda ganhar o primeiro lugar. Mas um desempenho instável contra os Giants não vai silenciar os críticos. Os Eagles muitas vezes não se parecem com o time que foi ao Super Bowl no ano passado.

“Sabemos que temos um futebol melhor”, disse o técnico Nick Sirianni. “Estar 11-4 e ainda ter um futebol melhor em você é encorajador, mas vamos lá. Temos que chegar lá. Temos que chegar lá e dizer que temos mais dois jogos antes do início dos playoffs, tudo o que estamos pensando Estamos falando do próximo jogo contra um time que vai entrar aqui e tentar levar o que temos também.”

Os resultados de segunda-feira, juntamente com o resto da semana 16, deixaram mais questões em aberto na NFL. Faltam duas semanas para responder antes dos playoffs.