O novato do Lions emerge como uma estrela: estatísticas no mesmo nível de dois membros do Hall da Fama

Tele Leões de Detroithá muito tempo um dos NFLcapachos, deram um passo definitivo em frente e 2023 e devem ser considerados um dos melhores times do campeonato. O Leões preciso de mais uma vitória para reivindicar o NFC Norte – seu primeiro título de divisão desde 1993 – e provavelmente entrará nos playoffs da conferência como o NFCé a terceira cabeça-de-chave, garantindo um jogo de playoff em casa para um time que tem uma vitória total na pós-temporada desde 1957.

Os novatos dos Leões ajudaram a impulsionar seu ataque de uma forma que muitos não esperavam. Correndo de volta Jahmyr Gibbsa 12ª escolha geral no draft deste ano, correu para 100 jardas e um touchdown no sábado como Detroit demoliu o Denver Broncos no Campo Ford. Outra extremidade apertada Sam LaPortaobtido em três passes para touchdown do quarterback Jared Goff – e a escolha do segundo turno fez história no processo.

TJ Whockenson?

A portao substituto da antiga escolha dos 10 primeiros TJ Hockenson no tight end, tornou-se o terceiro jogador nessa posição na história da liga a registrar pelo menos 700 jardas e pelo menos sete touchdowns como novato. Os outros dois, Mike Ditka e John Mackeyambos estrearam há mais de 60 anos – e ambos eventualmente entraram no Hall da Fama do Futebol Profissional.

O corpulento LaPorta, elaborado a partir do Universidade de Iowafez os torcedores do Lions esquecerem tudo Hockensonque Detroit negociou no ano passado com o Minnesota Vikings. Antes do início da temporada, Hockenson – duas vezes Pro Bowler – assinou o contrato mais rico para um tight end da história da NFL, e ele tem 91 recepções pelo Minnesota nesta temporada, além de 902 jardas recebidas. Mas LaPorta ainda está em seu contrato barato de estreia, com uma extensão de longo prazo em Detroit ainda daqui a alguns anos, mas sem dúvida já está em jogo para o que se tornou um time vencedor.

Para Leão como LaPorta

Os três touchdowns de LaPorta contra Denver deu a ele nove para a temporada – quatro a mais do que Hockenson deu para Minnesota. Isso significa que o novato do Lions agora tem mais touchdowns recebidos do que qualquer novato na história da franquia – o que inclui jogadores como o atual número 1 Amon-Ra St. e receptor do Hall da Fama Calvin Johnson.

LaPorta está a menos de 250 jardas dos quádruplos dígitos para o ano, o que o tornaria apenas o terceiro tight end na história da liga a somar 1.000 jardas em sua temporada de estreia. Uma grande exibição durante o Noite de Natal confronto com Hockenson e o Vikings – um jogo que pode ver o Detroit garantir oficialmente o título de sua divisão – deve colocar o jogador de 22 anos na conversa como um dos melhores da NFL em sua posição, apesar de sua tenra idade.