O pai de Verstappen revela o drama familiar da temporada que pode ter afetado Max

Tele é o último Fórmula Um temporada restante Max Verstappen como indiscutível tricampeão e o homem a ser batido no próximo ano, mas nem tudo tem sido fácil para o piloto da Red Bull, que teve que lidar com problemas familiares, nomeadamente com o pai, José Verstappen.

Jos Verstappen passa por cirurgia cardíaca

O meio de comunicação holandês de F1 ‘Formule One’ foi escolhido por Jos Verstappen para confessar que durante a temporada ele passou pela faca e foi submetido a uma cirurgia cardíaca.

Mas a cirurgia que o três vezes Campeão da Fórmula 1O que o pai sofreu foi no coração, e isso sempre traz complicações, então José Verstappen comentou: “Qualquer operação cardíaca é estressante porque você depende de outras pessoas e em alguns casos as coisas podem dar errado. Mas felizmente, no meu caso, eles encontraram o problema e agora me sinto novo novamente.

“Esse tipo de evento faz você refletir e valorizar mais o que você tem na vida. Tenho uma família linda e gostaria de passar o máximo de tempo possível com eles”, refletiu sobre sua vida atual como gestor de carreira de sua empresa. filho Máx.