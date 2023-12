O pedido de desculpas de Kanye West pelos discursos anti-semitas parece ter vindo de um chatbot de IA

O pedido de desculpas diz: “Peço sinceras desculpas à comunidade judaica por qualquer explosão não intencional causada por minhas palavras ou ações, não foi minha intenção ferir ou desrespeitar, e lamento profundamente qualquer dor que possa ter causado. Estou comprometido com começando por mim mesmo e aprendendo com essa experiência para garantir maior sensibilidade e compreensão no futuro. Seu perdão é importante para mim e estou empenhado em fazer as pazes e promover a unidade.