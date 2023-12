O pedido estratosférico de presente de Natal de Shedeur Sanders choca o pai Deion

Natal é um momento de partilha com os entes queridos, uma oportunidade de levar alegria aos mais próximos e queridos. Crianças de todo o mundo – jovens e velhas, pelo que parece – passam semanas ou até meses a preparar a sua lista de Natal, na esperança de que Papai Noel irá recompensá-los por seu bom comportamento.

E no Família Sanders, isso não é diferente. Bem, apenas um pouco. No último vídeo publicado por O filho de Deion, Junior, em sua conta no YouTube ‘Well off Media’a família sentou-se para ‘conversar sobre negócios’, Negócio de presentes de Natal.

Shedeur Sanders pede um grande maço de dinheiro no Natal… Confira a resposta de Deion!

Foi o Shedeur, estrela do Colorado Buffaloes que trouxe o assunto à tona com seu pai. Depois que Deion disse brincando que seu filho “precisava de sabedoria” para o Natal, o astro universitário finalmente apresentou sua verdadeira demanda.

E acontece que Shedeur quer um maço de dinheiro do Coach Prime – $ 20 mil para ser mais preciso. Não muito, então. Deion vai precisar de uma meia bem grande para caber todo esse dinheiro dentro.

Apesar dessa quantia ser apenas uma pequena fração do que se espera que o quarterback do Buffaloes ganhe como o maior ganhador de NIL do futebol universitário, isso ainda não o impediu de pedir o “pequeno” favor ao seu velho.

Shedeur Sanders, que continua se recuperando de uma fratura nas costas, deverá retornar na primavera de 2024.