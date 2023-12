O pequeno detalhe que pode fazer a moeda valer R$ 1,5 mil

Trabalhar com a coleção de moedas raras é um tipo de serviço que exige muita atenção. De acordo com especialistas na área, um simples detalhe pode fazer toda a diferença no valor que a peça poderá ser vendida. Assim, é importante analisar atentamente as características do exemplar que você encontrou.

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a moeda de 50 réis do ano de 1906. Trata-se de uma peça muito antiga, que não tem mais valor monetário. Assim, você não vai encontrar este exemplar no troco em uma feira, por exemplo. Mas nada impede que o exemplar seja encontrado em outros lugares.

Curiosidades

Uma curiosidade muito importante sobre esta moeda é que ela é feita de prata, uma das últimas que foi produzida a partir deste material. Especialistas acreditam que peças de prata possuem um alto poder de valorização, isto é, com o passar dos anos, ela deverá se tornar ainda mais valiosa.

Outra curiosidade importante é que a moeda de 50 réis do ano de 1906 contou com uma tiragem de pouco mais de 352 mil peças. Na linguagem da numismática, este é um patamar considerado baixo, o que faz com que o exemplar seja considerado bastante raro atualmente.

Identificando a moeda

Abaixo, você pode conferir os principais detalhes da moeda de 50 réis do ano de 1906, de acordo com as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC);

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1938);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 22mm;

Peso: 5gr;

Metal: Prata;

Teor da Prata: 900;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Cabeça de mulher representando a República e data entre estrelas;

Desenho do Reverso: ORDEM E PROGRESSO *V GRAMMAS*. Valor de face entre vinhetas.



Quais são os valores da moeda

Mas afinal de contas, quais são os valores da moeda de 50 réis do ano de 1906? Abaixo, você pode conferir os patamares oferecidos, tomando como base as informações dos catálogos numismáticos mais atualizados:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 60,00 R$ 140,00 R$ 320,00

Caso você tenha a moeda de 50 réis do ano de 1906, em condição de certificado, saiba que esta peça poderá ser vendida a nada menos do que R$ 1,5 mil.

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

Uma moeda é considerada certificada quando são encapsuladas por grandes certificadores, como a Numismatic Garanty Company (NGC), e a Professional Coin Grading Service (PCGS). Para os especialistas, estas indicações seriam a certeza do real estado de conservação da peça, e também da integridade da mesma.

Hoje, é extremamente difícil encontrar uma peça certificada. Como há poucos itens em circulação, eles acabam se valorizando muito, o que justifica o valor indicado acima.