O pessoal dos Seahawks bate em AJ Brown na linha lateral e evita a expulsão enquanto ‘Big Dom’ observa

A pessoal não-jogador do Seattle Seahawks cruzou com Filadélfia Eagles receptor amplo AJ Brown à margem durante Segunda à noite futebole evitou uma ejeção como Início “Grande Casa” DiSandro observou a situação de uma suíte no Lumen Field.

Brown, 26, empurrou o cornerback dos Seahawks Michael Jackson Sr.. depois de uma jogada e o membro da equipe de Seattle enfiou o ombro nas costas do Eagles WR, que confrontou brevemente o homem antes que um oficial os separasse.

O ESPN a transmissão mostrou “Big Dom” observando a ação se desenrolar em um camarote. Ele está cumprindo uma suspensão que o manterá longe da linha lateral pelo restante da temporada regular devido à sua briga com um São Francisco 49ers jogador.

É possível que o NFL faz o mesmo com o pessoal dos Seahawks, que não foi expulso como DiSandro no momento do incidente, o que levou torcedores dos Eagles a reclamarem nas redes sociais.

A NFL deve cumprir sua palavra

Na verdade, a NFL divulgou um memorando para toda a liga após a expulsão de Big Dom para alertar todos os não-jogadores que estavam na linha lateral para não fazerem contato com nenhum jogador adversário.

Para piorar a situação, os Eagles perderiam o terceiro jogo consecutivo, caindo para um recorde de 10-4 e o quinto cabeça-de-chave.

As águias enfrentam o Gigantes de Nova York duas vezes para encerrar a temporada com um jogo em casa contra o Cardeais do Arizona entre.