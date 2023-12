O primeiro hambúrguer In-N-Out em Idaho tem filas de 8 horas no dia da inauguração

O In-N-Out Burger – um alimento básico da Costa Oeste – foi inaugurado oficialmente nas colinas de Idaho, mas quem procurava um Double-Double teve que esperar no carro por até 8 malditas horas no dia da inauguração!

O popular local para comer abriu suas portas na terça-feira em Meridian, um subúrbio de Boise, e os moradores estavam claramente antecipando a correria… porque algumas pessoas acamparam na noite anterior com um clima de 30 graus.

A fila do drive-thru para a lanchonete era tão longa que acabou começando em um terreno próximo… com uma placa avisando os clientes que eles ficariam relaxando em seus carros por pelo menos 7 a 8 horas – mas milhares resistiram à longa espera para conseguir a comida.

De qualquer forma, muitos clientes que estavam do lado de fora ficavam embrulhados em casacos pesados ​​para se aquecerem… e um deles disse IdahoNotícias6 eles estão “esperando há anos” para colocar as mãos em alguma bondade do estilo Animal.