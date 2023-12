O Príncipe Harry afirma que ele e Meghan foram forçados a deixar o Reino Unido, que para ele ainda é sua casa

Príncipe Harry afirmou que o Reino Unido ainda é sua casa, apesar de ter se mudado para a Califórnia com sua esposa Meghan Markle em 2020. Numa declaração escrita lida num tribunal de Londres, o Duque de Sussex enfatizou a importância do Reino Unido para a herança dos seus filhos e expressou o desejo de que eles se sentissem em casa lá. Ele argumentou que a segurança deles em solo britânico é crucial e que, sem a proteção adequada, ele estaria colocando a sua esposa e a si mesmo em perigo.

Harry também afirmou que ele e Markle foram expulsos do Reino Unido, afirmando: “Foi com grande tristeza para nós dois que minha esposa e eu nos sentimos forçados a abandonar esse papel e deixar o país em 2020”. Isto contradiz a narrativa que tinham apresentado anteriormente, onde o seu afastamento da vida real era retratado como uma decisão conjunta. No entanto, o especialista real Omid Scobie sugeriu que o casal poderia não ter feito esta escolha se um membro da família os tivesse apoiado.

O Palácio de Buckingham havia declarado anteriormente que os membros da realeza foram pegos de surpresa pela decisão de Harry e Markle de partir. Reconheceram o desejo do casal de uma abordagem diferente, mas enfatizaram que a resolução das questões complexas levaria tempo.

Em fevereiro de 2021, Harry e Markle renunciaram oficialmente a todos os deveres reais. Apesar disso, expressaram o seu compromisso com o seu dever e serviço ao Reino Unido e ao mundo, oferecendo apoio contínuo às organizações que representaram.

Eles têm vivido sua decisão

No entanto, o casal enfrentou consequências por sua decisão. Rei Carlos III decidiu despejá-los de Frogmore Cottage e alocar a propriedade real para Príncipe André. Além disso, como membros da realeza que não trabalhavam, eles foram privados de sua segurança. Harry expressou preocupação com a segurança de sua família ao viajar para o Reino Unido.

Numa petição apresentada em janeiro de 2022, Harry destacou as bem documentadas ameaças neonazis e extremistas que a sua família tem enfrentado. Ele até se ofereceu para cobrir ele mesmo os custos da segurança privada para aliviar o fardo dos contribuintes britânicos. A decisão sobre o caso de segurança de Harry deverá ser tomada posteriormente.

Apesar da sua mudança para a Califórnia, a declaração do Príncipe Harry enfatiza o seu apego ao Reino Unido como sua casa e sublinha a importância de manter a segurança da sua família enquanto estiver em solo britânico. A batalha legal em curso pela segurança policial financiada pelos contribuintes reflecte a sua determinação em garantir a sua protecção.