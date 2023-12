O Príncipe William excluirá Harry e Meghan dos planos da Família Real quando ele ascender ao trono, afirma a fonte

Príncipe William já está planejando seu futuro reinado como rei, e parece que esses planos não envolvem seu irmão distante Príncipe Harry e Meghan Markle. Os dois irmãos estão envolvidos em uma rivalidade acirrada há vários anos.

Um dos principais pontos de discórdia entre eles foi a publicação do explosivo livro de memórias de Harry, Pouparno qual ele alegou que William o atacou fisicamente durante uma acalorada discussão no Palácio de Kensington. Harry e Meghan desde então, abandonaram seus papéis reais e agora moram na Califórnia, em busca de projetos com a Netflix.

Uma fonte revelou que William não vê futuro para os Sussex na Família Real. A sensação é que permiti-los voltar ao rebanho seria uma má jogada, e eles deveriam se resignar à periferia indefinidamente.

Apesar da rivalidade contínua, o Família real recentemente constituiu uma frente unida. Rei Charles, a Rainha, William e Kate participou de uma recepção deslumbrante no Palácio de Buckingham, marcando o início da época festiva.

Os assessores reais enfatizaram que tudo continuava como sempre para a família, apesar de uma polêmica recente sobre conversas sobre a cor da pele do filho de Harry e Meghan, Archie.

Royals querem mostrar uma frente unida

Na recepção do Corpo Diplomático, a realeza mostrou unidade e deixou de lado as preocupações. O evento, que recebe mais de 500 membros da Corpo Diplomático, é muito aguardado no calendário real. Uma foto especial da recepção foi divulgada, apresentando o Princesa de Gales em um deslumbrante vestido rosa Jenny Packham e uma tiara Lover’s Knot incrustada de diamantes.

Um assessor real declarou: “Estamos muito focados no trabalho que temos em mãos”. Apesar das disputas em curso, a Família Real se reunirá para o concerto anual da Princesa de Gales, ‘Together at Christmas’, na Abadia de Westminster. O serviço tem como objetivo agradecer àqueles que apoiam bebés, crianças pequenas e famílias em comunidades em todo o Reino Unido.