O proprietário dos Cowboys, Jerry Jones, confirma se Dak Prescott está recebendo uma prorrogação ou não

Dallas Bowboys quarterback Dak Prescott está atualmente passando por um grande momento nesta temporada com números dignos de MVP. Na verdade, todas as casas de apostas têm Dak como principal candidato ao prêmio de MVP desta temporada. Tantos novos contratos assinados por muitos dos jogadores mais conhecidos da liga deixaram todos os bons jogadores totalmente motivados para conseguir esse novo contrato. Prescott não foge a esta regra, pois está em alta nesta temporada e conseguiu inspirar esperança nos corações da Nação Cowboy. No início da temporada, dava para ouvir que todos os torcedores não tinham grandes expectativas para o time. Mas as coisas mudaram drasticamente em questão de meses. Como resposta, a pergunta óbvia vem à mente.

Os Cowboys poderiam oferecer a Dak Prescott uma extensão de contrato em breve?

Para responder a essa pergunta, o proprietário dos Cowboys, Jerry Jones, falou em uma reunião especial da liga de dois dias no Texas. Foi o que ele disse: “Nunca pensei que não faríamos um contrato. Acho que essa é a melhor maneira de dizer isso. A ideia de fazer ou não fazer não está em cima da mesa desde meu período de perspectiva a qualquer momento aqui… O problema é o seguinte: isso é sensível, pois envolve a movimentação de ativos. Isso não é Dak causando isso, é apenas o que acontece. É sensível, então o fato de estarmos antecipando ter um novo contrato leva tudo isso em conta. Sabemos que haverá [restructuring]. Você não pode ter tudo. Serão necessários alguns ajustes para que isso aconteça.”

Entre outros jogadores como Patrick Mahomes ou o próprio Prescott ainda tentando conseguir um novo contrato, deve ser interessante ver quem consegue a prorrogação maior. No momento, tudo o que importa para Dak Prescott é manter o ímpeto que pode oferecer aos Cowboys uma chance maior de chegar aos Playoffs e ter chances de chegar ao Super Bowl. As negociações contratuais neste momento podem ser consideradas uma distração que pode atrapalhar a forma atual da equipe. Uma potencial extensão de contrato de US$ 160 milhões é garantida para Dak Prescott ou não?