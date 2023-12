O quarterback do Rice, JT Daniels, se aposenta do futebol depois que os médicos temem por sua segurança

JT Danielsquarterback do futebol universitário há seis anos, anunciou sua aposentadoria do esporte no início desta semana, depois que vários médicos recomendaram que ele não jogasse mais devido a várias concussões e ao risco de uma lesão grave.

Daniels, 23 anos, quer continuar envolvido no futebol como treinador. Ele jogou por quatro times diferentes ao longo de sua carreira universitária, incluindo Arroz, USC, Geórgia e West Virginia.

Ele encerra sua carreira no CFB com um total de 9.390 jardas de passe e 66 touchdowns.

JT Daniels não estava ligado à NFL

Daniels foi substituído por Stetson Bennett na Geórgia e não teria feito o NFL se ele continuasse jogando futebol.

Talvez o LFC ou XFL teria lhe dado uma chance, mas Daniels poderia eventualmente treinar na NFL se tivesse sucesso no início de sua iminente carreira de treinador.